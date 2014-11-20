Боссы "Барселоны" могут отпустить Месси в другой клуб

Фото: ТАСС/Валерий Шарифулин

Нападающий "Барселоны" Лионель Месси по окончании будущего сезона может сменить клуб. Каталонцы отпустят игрока в команду, которая заплатит за него больше всего, сообщает онлайн-радиостанция Cadena Cope.

По версии СМИ, Мессии недоволен нынешним положением в команде и считает, что его ценят меньше, чем Криштиану Роналду в "Реале". Буквально на днях главный тренер "сине-гранатовых" Херардо Мартино заявил, что уход Месси из "Барселоны" не является чем-то невозможным.

Действующее соглашение аргентинца с "Барселоной" рассчитано до 2019 года. Примечательно, что сумма отступных в контракте игрока составляет 250 миллионов евро.

Месси защищает цвета "Барселоны" с 2003 года. Он провел за "сине-гранатовых" 288 матчей, в которых забил 250 мячей. В составе каталонцев аргентинец шесть раз выигрывал чемпионат Испании и трижды - Лигу чемпионов.

Месси также принадлежит рекорд по количеству наград лучшему футболисту мира - он четырежды удостаивался "Золотого мяча".