Трамвай сошел с рельсов на Варшавском шоссе

На Варшавском шоссе трамвай сошел с рельсов, сообщает телеканал "Москва 24".

Авария произошла на пересечении шоссе с Новоданиловским проездом. Движение по Новоданиловскому проезду в сторону Варшавского шоссе и Новоданиловской набережной оказалось практически перекрыто.

На место прибыла аварийная бригада, сотрудники которой приподняли заднюю часть трамвая при помощи тягача и отбуксировали с проезжей части чуть в сторону. На время проведения этой операции на место прибыли сотрудники ГИБДД, которые ограничивали движение автомобилей.

Пробка из трамваев в сторону центра растянулась до Варшавского шоссе, 35 и составляет около 2 километра. В настоящее время аварийный трамвай пытаются убрать с путей.