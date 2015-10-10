Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

10 октября 2015, 21:10

Транспорт

Трамвай сошел с рельсов на Варшавском шоссе

Трамвай сошел с рельсов на Варшавском шоссе

На Варшавском шоссе трамвай сошел с рельсов, сообщает телеканал "Москва 24".

Авария произошла на пересечении шоссе с Новоданиловским проездом. Движение по Новоданиловскому проезду в сторону Варшавского шоссе и Новоданиловской набережной оказалось практически перекрыто.

На место прибыла аварийная бригада, сотрудники которой приподняли заднюю часть трамвая при помощи тягача и отбуксировали с проезжей части чуть в сторону. На время проведения этой операции на место прибыли сотрудники ГИБДД, которые ограничивали движение автомобилей.

Пробка из трамваев в сторону центра растянулась до Варшавского шоссе, 35 и составляет около 2 километра. В настоящее время аварийный трамвай пытаются убрать с путей.

трамваи авария чп

Главное

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика