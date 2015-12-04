Трамвай сошел с рельсов на востоке Москвы

Фото очевидца

На востоке Москвы восстановлено движение трамваев, нарушенное утром, сообщает информационный центр транспортного комплекса Москвы.

По словам очевидцев, трамвай №36, следующий по проспекту Буденного, сошел с рельсов, его развернуло на 90 градусов из-за попадания под колесо постороннего предмета. Пострадавших нет.

На место прибыла аварийная бригада, в настоящее время движение трамваев №№34, 36 полностью восстановлено.

В начале недели авария с участием трамвая произошла на пересечении 13-й Парковой и Первомайской улицы.

Сообщалось, что водитель иномарки сбил человека, перебегавшего проезжую часть, а затем машина врезалась в трамвайный вагон.