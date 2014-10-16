Загруженность столичных дорог в четверг вечером достигла 9 баллов

Фото: M24.ru

Движение на столичных трассах в четверг вечером осложнилось. В настоящий момент портал "Яндекс. Пробки" оценивает загруженность дорог в 9 баллов.

Сильные затруднения зафиксированы на Садовом и Третьем Транспортном кольце. Осложнено движение на улицах Большая Полянка, Большая Якиманка, Большая Серпуховская и других. Кроме того, на юге стоит МКАД.

Заторы также образовались на Каширском, Ярославском, Дмитровском, Алтуфьевском и Волоколамском шоссе. Трудно проехать по Ленинградскому проспекту и улице Народного Ополчения.

Напомним, что с августа 2014 года данные "Яндекс.Пробок" о загруженности дорог начали отображать на уличных информационных табло. На табло отображается средний балл в городе и загруженность ближайших улиц. Информация о дорожной обстановке представлена в виде схем. Данные обновляются каждые четыре минуты.

Сейчас в городе города установлено 180 экранов, 144 из них подключены к Ситуационному центру ЦОДД, который управляет движением общественного транспорта и службами транспортного комплекса города.