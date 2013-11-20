Форма поиска по сайту

20 ноября 2013, 11:46

Экономика

Фестиваль ярмарок "Путешествие в Рождество" пройдет в Москве

Фото: ИТАР-ТАСС

С 20 декабря по 8 января в столице состоится фестиваль городов "Путешествие в Рождество", в рамках которого организуют 17 ярмарок новогодних товаров.

Основные мероприятия запланированы на пяти площадках в центре города – на Манежной площади, в Театральном проезде у сквера Большого театра, в Камергерском переулке, на улице Петровка и на Пушкинской площади в сквере у кинотеатра "Россия".

На проведение фестиваля выделят 40 миллионов рублей. Ранее руководитель столичного департамента СМИ и рекламы Владимир Черников сообщил, что к концу декабря в городе откроют 17 ярмарок новогодних товаров, отметили в информационном центре правительства Москвы со ссылкой на городскую администрацию.

Сюжет: Новогодние ярмарки "Путешествие в Рождество"
