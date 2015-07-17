В российских магазинах появятся подгузники и кумыс "Печалька"

Фото: ТАСС/Валерий Матыцин

В России могут появиться товары под брендом "Печалька". Выпускать продукцию с таким названием планирует производитель молочных продуктов ОАО "Вимм-Билль-Данн продукты питания". Под этим брендом может выйти целый спектр товаров – от газировки до подгузников.

По мнению генерального директора консалтинговой компании "Дымшиц и партнеры" Михаил Дымшиц, "Вимм-Билль-Данн", которую контролирует американская корпорация Pepsi, может еще отказаться от этой идеи.

"Слово "печалька" существует достаточно давно. Был какой-то безумный интерес к этому слову в октябре прошлого года. Более того, непонятно, что продавать по этим брендом: антидепрессанты или лекарства для тех, кому слишком весело. Компания отказывается рассказывать, для чего она это делает, возможно, что ничего в итоге и не будет. Думаю, скорее всего им дадут регистрацию, бренд им защитят", – сказал он в эфире радиостанции "Москва FM".

Как пишут "Известия", бренд "Печалька" регистрируется сразу по нескольким классам товаров. С таким названием будет выходить полсотни категорий товаров: минеральная вода, лекарственные леденцы, детское питание и сухие смеси, витамины, медицинские сиропы, подгузники, молоко, кумыс, сгущенка, кефир, молочные коктейли, масло и другие.

По мнению экспертов издания, бренды, которые выросли из интернет-мемов, коммерческого успеха компаниям обычно не приносят и на рынке надолго не задерживаются.