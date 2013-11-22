Жертвами ЧП в рижском торговом центре стали 48 человек

Фото: ИТАР-ТАСС

Из-за обрушения крыши торгового центра Maxima в Риге погибли 48 человек, в том числе три сотрудника спасательных служб. В настоящее время почти все тела жертв опознаны.

40 человек получили травмы разной степени тяжести. Их доставили в городские больницы. В общей сложности было госпитализировано 33 человека. Остальные 7 человек получили первую медицинскую помощь на месте ЧП, сообщает РИА Новости со ссылкой на Государственную пожарно-спасательную службу Латвии.

Напомним, что вечером в четверг, 21 ноября, в ТЦ Maxima обрушились кровельные конструкции. Площадь обрушения составила около 500 квадратных метров.