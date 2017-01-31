Около 30 киосков с выпечкой откроют в Москве

Фото: m24.ru/Михаил Сипко

Мукомолам, хлебопекам и кондитерам разрешили торговать в нестационарных торговых объектах. Также они смогут покупать земельные участки для производства и нежилые помещения под офисы, сообщает пресс-служба столичного департамента по конкурентной политике.

Право торговли разыграют на аукционе. На торги выставлено около 30 киосков "Хлеб", более 20 передвижных тележек, около 200 нежилых помещений под офис. Также предлагается арендовать земельные участки площадью от 0,28 гектара для развития собственного производства.

Заявку на участие в аукционе можно подать до начала апреля.

В Москве создана новая схема размещения торговых киосков. Старые объекты меняют на палатки нового образца за счет города, право на торговлю в них разыгрывают на торгах. До реорганизации власти провели аукционы на право размещения торгового объекта, а его закупку, установку и подключение к сетям осуществлял предприниматель. До конца 2017 года планируется установить более трех тысяч новых киосков. Палатки "Печать", "Мороженое", "Молоко", "Театральные кассы", "Овощи фрукты", "Хлебобулочная продукция", "Цветы", "Мясная продукция" и "Бытовые услуги" будут выполнены в единой концепции.



[URLEXTERNAL=http://pravila.m24.ru//site/SeeInstruction/263]Как правильно открыть вендинговый бизнес[/URLEXTERNAL]