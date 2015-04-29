Город онлайн: замминистра сельского хозяйства об итогах "Рыбной недели"

Фото: M24.ru/Михаил Сипко
30 апреля в центральном офисе "Интерфакса" состоится пресс-конференция замминистра сельского хозяйства, руководителя Росрыболовства Ильи Шестакова. Встреча посвящена итогам первого Всероссийского фестиваля "Рыбная неделя", который прошел в столице в конце апреля.
О том, как Москва готовилась к мероприятию, и какие производители приняли в нем участие расскажут генеральный директор компании "Тихрыбком" Михаил Котов и управляющий ГК "Доброфлот" Александр Ефремов.
Смотрите прямую трансляцию на этой странице в 11.00. Трансляция мероприятия может задержаться по объективным причинам, благодарим за понимание.
- Когда смотреть: 30 апреля в 11.00
- Что: подведение итогов фестиваля "Рыбная неделя"
- Кто: Александр Ефремов, Михаил Котов , Илья Шестаков
- Кому смотреть: Тем, кто участвовал в мероприятии