29 апреля 2015, 12:59

Экономика

Город онлайн: замминистра сельского хозяйства об итогах "Рыбной недели"

Фото: M24.ru/Михаил Сипко

30 апреля в центральном офисе "Интерфакса" состоится пресс-конференция замминистра сельского хозяйства, руководителя Росрыболовства Ильи Шестакова. Встреча посвящена итогам первого Всероссийского фестиваля "Рыбная неделя", который прошел в столице в конце апреля.

О том, как Москва готовилась к мероприятию, и какие производители приняли в нем участие расскажут генеральный директор компании "Тихрыбком" Михаил Котов и управляющий ГК "Доброфлот" Александр Ефремов.

Смотрите прямую трансляцию на этой странице в 11.00. Трансляция мероприятия может задержаться по объективным причинам, благодарим за понимание.

  • Когда смотреть: 30 апреля в 11.00
  • Что: подведение итогов фестиваля "Рыбная неделя"
  • Кто: Александр Ефремов, Михаил Котов , Илья Шестаков
  • Кому смотреть: Тем, кто участвовал в мероприятии

