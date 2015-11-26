В Подмосковье заработает более 400 елочных базаров

Фото: m24/Александр Авилов

В Подмосковье к 20 декабря откроется более 400 елочных базаров, сообщает Агентство "Москва" со ссылкой на пресс-службу министерства потребительского рынка и услуг Подмосковья.

Как отметил глава ведомства Владимир Посаженников, в ассортименте елочных базаров будут русская ель, сосна, а также редкие виды хвойных. Помимо этого там будут продаваться игрушки и украшения.

В министерстве также напомнили о требованиях к площадкам по продаже новогодних елок. Все пункты продажи должны быть согласованы с администрацией района, огорожены, иметь вывеску, прейскурант и информацию о режиме работы, а также праздничное оформление.

Отметим, что в столице в этом году планируют открыть 242 елочных базара. Об этом сообщается на Портале открытых данных правительства Москвы. Все площадки по продаже новогодних елей начнут работу 20 декабря и будут открыты до 31 декабря включительно.

В прошлом году базары в городе открылись 20 декабря во всех округах. Купить символ нового года можно было вплоть до 31 декабря. Всего в городе работали 244 торговых точки с елками, из них на ярмарках выходного дня – 66, при стационарных предприятиях и рождественских ярмарках – 51 и в других местах – 117.

Требования к елочным базарам были следующие: территория торговли должна иметь ограждение, освещение, красочное оформление, вывеску с информацией о торговой организации. Покупателям должен быть обеспечен свободный доступ к выбираемому товару.