Резкого роста цен на продукты в 2015 году не будет - Немерюк

Фото: ТАСС/Владимир Синдеев

В 2015 году рост цен на продовольствие в Москве составит всего 10%. Такой прогноз обнародовал на пресс-конференции руководитель департамента торговли и услуг столицы Алексей Немерюк.

Он подчеркнул, что ожидать резкого роста цен не приходится. 10-процентный рост, произошедший в этом году, будет, скорее всего и в следующем, отметил глава ведомства, добавив, что продовольственные санкции некоторым образом оказали влияние на рост цен в Москве.

Немерюк также рассказал, что за 2014 год оборот розничной торговли в Москве составил около 4 триллионов рублей, что на 400 миллиардов больше по сравнению с прошлым годом.

По словам руководителя департамента, за год введен один миллион квадратных метров торговых площадей. Всего в столице работают 43,5 тысячи объектов, начиная от небольших магазинов и заканчивая крупными торговыми центрами. Он добавил, что в год москвичи потребляют более 12 миллионов тонн продуктов.

Что касается информации о дефиците зерна, которая появилась в СМИ, Немерюк заявил, что эти опасения не обоснованы. "Запасы на наших двух крупных предприятиях, в Сокольниках и на Улице 1905 года пополнены, так что хочу развеять ваши опасения", - сказал он.

Ранее Алексей Немерюк сообщал, что состав потребительской корзины москвичей изменился в пользу отечественных продуктов. Кроме того, департамент регулярно мониторит цены по 40 видам продовольствия на 105 предприятиях торговли во всех округах города.

"Мы мониторим и несетевые магазины, отслеживаем цены на ярмарках и рынках, делаем это совместно с Мосгорстатом", - добавил Немерюк. По его словам, сейчас наблюдается повышение цен на сырое молоко. Это происходит по тому, что многие российские сыроделы увеличили свое производство после вступления в силу запрета на ввоз в Россию продукции из стран ЕС.

Немерюк также подчеркнул, что стоимость самой потребительской корзины, в которую входит 33 вида товаров, в рамках инфляционных процессов выросла на 10% по сравнению с 2013 годом.