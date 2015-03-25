Фермеры и юрлица получат равное количество мест на столичных ярмарках

Фото: ТАСС/Марат Абулхатин

Фермерам и юрлицам предоставят одинаковое количество мест на ярмарках выходного дня, сообщает пресс-служба департамента торговли и услуг. По мнению властей, это сыграет свою роль в общем повышении качества товаров. В ведомстве отметили, что торговые места будут предоставляться бесплатно.

Период торговли сократили до трех месяцев вместо девяти. Это облегчит доступ желающих занять место на ярмарке. Кроме того, раньше фермеры не могли перепоручить торговлю своим родственникам: они обязаны были сами стоять за прилавком. Эти проблемы также были учтены и в результате количество заявок на участие в ярмарках от частников по сравнению с прошлым годом увеличилось в два раза: с 7 до 14 тысяч.

Глава департамента торговли и услуг города Алексей Немерюк отметил, что время начала регистрации перенесли на девять часов утра, а также увеличили время на подготовку к выезду на торговые площадки с двух до пяти дней.

"Это было сделано для того чтобы фермеры успели приехать в Москву. То есть, получив в понедельник утром уведомление о том, что они допущены для участия в ярмарке, они могут спокойно подготовиться к приезду в Москву и уже в пятницу начать работать. Никаких проблем с этим нет", – заметил он.

Как забронировать место на ярмарке выходного дня

Напомним, ярмарки выходного дня возобновят работу в столице 3 апреля. На более чем 100 ярмарках будет создано свыше 4 тысяч торговых мест.

Заявки на участие в ярмарках подавались через столичный портал госуслуг, итоги заявочной кампании на торговую сессию (с 3 апреля по 30 июня) будут подведены 30 марта.

На ярмарках уже несколько лет москвичи покупают фермерские овощи, фрукты и другие продовольственные товары. При этом запрещено продавать алкоголь, табачные изделия, парфюмерно-косметические товары, детское питание, мясо и рыбу без заводской обработки и ряд других товаров. Такие рынки работают по пятницам, субботам и воскресеньям.

Подать заявку на участие в ярмарке может любой гражданин нашей страны, который ведет свое фермерское хозяйство, занимается садоводством или огородничеством. Места предоставляются в порядке очередности подачи заявок.

Фермеры, подавшие заявки, но не получившие места на ярмарках, включаются в лист ожидания. В случае освобождения места им предложат поучаствовать в конкурсе на его замещение: место получит тот фермер, кто первым откликнется на предложение. При этом заявитель может получить места не только в указанных им районах, но и на других площадках.

Ранее сообщалось, что 11 регионов подтвердили свое согласие на участие в региональных ярмарках в столице и готовы начать работу уже в апреле. Всего соглашение о ярмарочной деятельности в Москве подписано 23 регионами России.

Среди будущих участников ярмарочной торговли в Москве – 20 сельскохозяйственных предприятий, 169 фермерских хозяйств, 9 пищевых и перерабатывающих предприятий и другие. Для семейных хозяйств будут выделены специальные места.