Уход GM с российского рынка: причины и комплексный анализ

Недавно крупнейший автоконцерн General Motors объявил о сворачивании почти всех проектов в России. Компания сохранила только совместное производство с АвтоВАЗом, а также продажу автомобилей премиального сегмента – дорогих моделей Chevrolet и линейки Cadillac зарубежной сборки. Другой бренд концерна – Opel – полностью уходит с российского рынка. Что привело к такому решению и каковы дальнейшие перспективы развития автомобильного рынка?

Закономерный результат

Остальные крупнейшие мировые производители заверили общественность, что не планируют покидать страну. Но если "отмотать пленку" на несколько месяцев, то тогда в General Motors опровергали слухи об уходе. Позже гендиректор Opel Карл Нойман рассказал о главной причине – продукция GM не смогла достичь необходимого уровня локализации в России. Вдобавок к этому, при сложившейся экономической ситуации не оправдываются вложенные в производство инвестиции.

Напомним, по итогам 2014 года общий объем продаж автомобилей GM составил 189 500 единиц, что на 26 процентов ниже, чем годом ранее. Доля компании на рынке снизилась почти на два процентных пункта и составила 7,6 процента. Руководство концерна объявило, что общие затраты на реструктуризацию производства превысят 600 миллионов долларов, в том числе неустойки за отмену контрактов, расходы на трансформацию дилерской сети и компенсационные выплаты сотрудникам при увольнении.

История повторяется

Именно экономический фактор сыграл огромную роль в решении концерна в начале 2015 года остановить в Европе выпуск Chevrolet. В России по самым осторожным прогнозам производство Chevrolet и Opel может возобновиться не ранее чем через 2 года.

В 2001 году General Motors уже сворачивал деятельность в России и вернулся спустя 7 лет. Однако производственные и торговые мощности простаивать не будут, и место американского концерна, вероятно, займут японские и корейские бренды.

Относительно того, как будет развиваться нынешняя ситуация, эксперты делают противоречивые прогнозы. Многие называют уход General Motors из России предсказуемым и ожидаемым, некоторые усматривают политическую подоплеку. Но все сходятся во мнении, что этот шаг не пойдет на пользу имиджу компании.

Дилеры меняют стратегию работы

Официальные дилеры Opel и Chevrolet, получив уведомление о решении General Motors, пока не спешат предпринимать какие-либо меры. Многие справедливо считают уход с рынка проявлением неуважения как к потребителям, так и к дилерам, которые инвестировали в реализацию продукции GM в России миллиарды рублей. По самым скромным подсчетам автомобильный парк моделей Opel и Chevrolet в стране превышает 1 миллион единиц.

Хорошим примером заботы о потребителях может служить специальная акция ГК FAVORIT MOTORS. Не дожидаясь какого-либо официального решения GM о порядке компенсаций для дилеров, компания объявила о запуске собственной компенсационной программы для владельцев Opel и Chevrolet.

По условиям акции, до 20 мая 2015 года владельцы любых моделей указанных марок могут получить сервисные компенсации на обслуживание своих автомобилей. Для этого необходимо обратиться в один из двух технических центров в Москве и быть зарегистрированным на сайте.

В зависимости от модели автомобиля его владелец получает на бонусный счет от 10 до 30 тысяч рублей, которые можно потратить на сервисное обслуживание. За счет бонусных баллов можно оплатить 20 процентов от суммы наряд-заказа.

Адреса технических центров: Москва, улица Коптевская, дом 69 и улица Большая Семеновская, дом 42. Телефон справочной службы: (495) 786-25-28.

Ответственность бизнеса, о которой так много говорит руководство страны в последнее время, заключается именно в том, чтобы разрабатывать и предпринимать подобные меры по минимизации финансовых потерь российских потребителей.

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