Барахолки Москвы: от ретро-магазинов до городских ярмарок

Фото: ИТАР-ТАСС

История "блошиных рынков" или барахолок, как называют подобные точки продажи БУ-товаров в народе, насчитывает ни один десяток лет. Рынки, на которых старые вещи обретают вторую жизнь и новых хозяев, пользуются популярностью не только за рубежом, но и в Москве. Правда, в нашем городе, к великому разочарованию коллекционеров, барахолок не так много. А некоторые из ранее существовавших, например, у станции "Марк" и "Лианозово", и вовсе пришлось закрыть.

"Блошиные рынки" пользуются спросом и у киношников, которые умудряются отыскивать на прилавках недостающий реквизит, и у обычных граждан, отдающих дань уважения вещам из безвозвратно ушедших эпох.

М24.ru составил свой путеводитель по самым известным барахолкам столицы, чтобы вам было легче путешествовать по городу в поисках раритета.

История барахолки в музее-усадьбе Архангельское уходит корнями в глубокое прошлое. Именно здесь князья Юсуповы организовывали базары для жителей из близлежащих окрестностей.

Фото: ИТАР-ТАСС

В Измайлово можно найти ретро-магазин "На задворках". Здесь не только продают старинные вещи, но и ищут, реставрируют предметы советского быта – мебель, посуду, бытовую технику.

Магазин работает с 10.00 до 20.00. По воскресеньям – с 10.00 до 16.00.

Вещи из СССР, старинные монеты, статуэтки, одежду можно найти на Новосходненском шоссе, у станции "Новоподрезково". Торговля ведется на "Ярмарке Левша", который, кстати, не так давно попытались закрыть. Дело в том, что ярмарка размещена без оформления земельно-правовых отношений, и новых хозяин земли решил "свернуть" торговлю.



Добавим, что эта ярмарка пользуется у москвичей спросом. Так, в выходные ее посещают до 4 тысяч человек.

Барахолка на Тишинке работает в формате художественного проекта. Это значит, что выставка-ярмарка проходит здесь несколько раз в год. Например, зимой здесь торговали рождественской атрибутикой. А с 24 мая на Тишинке начнут продавать предметы интерьера и одежду.

Фото: ИТАР-ТАСС

В первую и третью субботу месяца практиковалось открытие "блошиного рынка" на улице Школьной (между станциями "Площадь Ильича" и "Римская"). Это социальный проект для незащищенных слоев общества.

Небольшая барахолка работает на Преображенском рынке.

Добавим, что 25 и 26 мая в театре-клубе "Мастерская" будет работать ярмарка старых вещей. На прилавках можно увидеть платья, посуду и альбомы со старыми фотографиями.