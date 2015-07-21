За продажу санкционных продуктов предложили ввести уголовную ответственность

Фото: ТАСС/Артем Коротаев

В Общественной палате предложили ввести уголовную ответственность для продавцов санкционных товаров. Письма с таким предложением министру сельского хозяйства Александру Ткачеву и министру экономического развития Алексею Улюкаеву направил первый зампред комиссии ОП по поддержке семьи, детей и материнства Павел Сычев.

В эфире радиостанции "Москва FM" он рассказал, что сейчас продажа этих продуктов в России не запрещена.

"Инициатива подразумевает, что сначала нужно убрать такой пробел в законодательстве, как саму продажу санкционных продуктов. Потому что, по постановлению правительства, у нас запрещен ввоз продуктов из санкционного списка, но до сих пор нет запрета на продажу, и многие сетевые супермаркеты и ритейлеры этим активно пользовались.

Такая продажа идет до сих пор. Нужно ввести уголовную ответственность за поставки такой продукции. В свою очередь, для физлиц, продающих эти продукты, нужно ввести административное наказание, а для юридических лиц – уголовное. Думаю, до серьезной уголовной ответственности не дойдет, но наказание до условного срока приемлемо", – добавил он.

Как пишут "Известия", в июле 2015 года Арбитражный суд Санкт-Петербурга и Ленинградской области признал законной торговлю продуктами из числа попавших под российские антисанкции и запрещенных к ввозу.

К такому решению суд пришел, рассмотрев заявление ЗАО "Тандер", компании-владельца сети магазинов "Магнит". Однако Роспотребнадзор оспорил это решение.

Напомним, в июне правительство внесло изменения в список продуктов, запрещенных к ввозу в Россию. Так, под эмбарго теперь не попадают мальки форели, устрицы и мидии. Они нужны, чтобы организовать новые рыбоводные хозяйства и поддержать существующие.

В Россию также разрешено ввозить семенной картофель, лук-севок, сахарную гибридную кукурузу и посевной горох.

Нельзя импортировать говядину, свинину и мясо птицы, а также колбасы, рыбу, моллюсков, ракообразных, овощи, фрукты, орехи, молоко и молокопродукты из США и стран Евросоюза, которые ввели санкции против России.