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Экономика

18 июля 2014, 13:32

В России могут отделить продажу алкоголя от продажи продуктов питания

торговля алкоголь продукты продажа магазины общественная палата запреты продажа алкоголя

Алкоголь в магазинах предложили "спрятать" наравне с сигаретами

Отдельная от продуктов питания продажа алкоголя в магазинах выгодна крупным поставщикам, заявил в эфире радиостанции "Москва FM" директор Центра исследований федерального и регионального рынка алкоголя Вадим Дробиз.

"Все это проводится в интересах крупной розничной торговли, в первую очередь федеральных поставщиков. Уже все объемы продаж пива плавно "перетекли" в крупные магазины. Сейчас запрещается продажа алкоголя в магазинах в жилых домах. Естественно, все эти объемы продаж заберут крупные сетевые магазины. Только они могут выделить в своих торговых площадях либо спецотделы, либо открыть спецмагазин с отдельным входом", - пояснил он.

Как пишут "Известия", федеральный проект "Трезвая Россия" предлагает отделить в магазинах продажу алкоголя от продажи продуктов питания так же, как это было сделано с сигаретами в начале июня. Сейчас алкоголь часто можно встретить недалеко от касс или в наиболее посещаемой части супермаркетов. Часто мимо "алкогольных" полок проходят дети, что способствует популяризации с пива, вина и водки.

Дробиз добавил, что подобные законопроекты уже есть в Госдуме: "На самом деле инициатором этой идеи выступает не "Трезвая Россия", подобные законопроекты уже есть в Госдуме".

По его словам, от введения запрета пострадает только малый бизнес: "Пострадает малый бизнес. Так, киоски уже все "передушили", сейчас их работает в 2 раза меньше, чем, например, в 2011 году. Сначала запретили продавать пиво, а затем табак. Сейчас власти взялись за магазины "у дома", их также пытаются сократить. Производители не пострадают, так как они будут поставлять свой продукт в прежних объемах".

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Обсуждение этой инициативы в Общественной палате запланировано на начало сентября. К обсуждению будут приглашены представители Росалкогольрегулирования, поставщики и производители спиртных напитков.

Ранее в эфире радиостанции "Москва FM" директор Центра исследований федерального и регионального рынка алкоголя сообщил, что торгово-промышленная палата предлагает создать легальную схему продажи алкоголя в интернете. Единый список виртуальных площадок позволит потребителям быть уверенным в качестве купленного спиртного.

"Многие сайты продают дубликаты алкоголя. Джин, текилу, абсент, ром известных марок изготавливают в гаражах и продают через интернет. Нужно узаконить эти сайты для безопасности потребителей", - отметил он.

По мнению эксперта, сайты по продаже спиртного должны регистрироваться в Росалкогольрегулировании. "Потребитель сможет найти организацию в реестре, убедиться в ее законности и легальности, прежде чем приобретать там алкоголь", - сказал Дробиз.

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