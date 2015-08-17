Санкционные продукты ввозят в Россию через Белоруссию и Казахстан – эксперт

Фото: ТАСС/Валерий Матыцин

В Госдуме разработали законопроект о запрете на продажу санкционных продуктов. Сейчас торговые сети за реализацию запрещенных товаров никакой ответственности не несут.

Руководитель аудиторско-консалтинговой компании АИП Сергей Елин рассказал в эфире радиостанции "Москва FM", что санкционные продукты завозят в Россию через Белоруссию и Казахстан.

"Это абсолютно логичная мера, но она может быть только дополнительной. Сама по себе она проблему не решит. Нужно, чтобы санкционный товар не попадал на территорию России через Белоруссию и Казахстан. Есть целый ряд схем, который позволяет ввозить товар через ремимпорт.

Например, в последнее время объем ввозимых яблок из Швейцарии вырос в 400 раз. Скорее всего, это товар из других стран. Поставки рыбы из Белоруссии выросли в пять раз. Такие схемы нужно прекращать", – сказал он.

По словам эксперта, торговые сети не всегда знают, что к ним поступает санкционная продукция. "Товар может ввозиться под видом другого товара. Безусловно, сеть может об этом догадываться, но с юридической стороны товар не будет являться санкционным", – добавил Сергей Елин.

Как пишут "Известия", по словам одного из авторов инициативы первого заместителя председателя комитета Госдумы по аграрным вопросам Сергея Каргинова, введение такого законопроекта должно послужить неким предупреждением для предприятий, продолжающих реализацию запрещенной продукции. В то же время депутат считает, что запрет не должен нанести большого удара по предпринимателям.

В августе правительство России расширило список стран, на которые распространяется продуктовое эмбарго. В этот перечень теперь включены Черногория, Албания, Исландия и Лихтенштейн.

Ранее шесть европейских стран присоединились к продленных экономическим санкциям Евросоюза против России. Речь идет о странах-кандидатах в члены ЕС Черногории и Албании, а также членах Европейской ассоциации свободной торговли Исландии, Лихтенштейне и Норвегии. Кроме того, к заявлении присоединилась Украина.

Напомним, в июне 2015 года правительство России внесло изменения в список продуктов, запрещенных к ввозу в Россию. Так, под эмбарго теперь не попадают мальки форели, устрицы и мидии. Они нужны, чтобы организовать новые рыбоводные хозяйства и поддержать существующие.

В Россию также разрешено ввозить семенной картофель, лук-севок, сахарную гибридную кукурузу и посевной горох. Нельзя импортировать говядину, свинину и мясо птицы, а также колбасы, рыбу, моллюсков, ракообразных, овощи, фрукты, орехи, молоко и молокопродукты из США и стран Евросоюза.