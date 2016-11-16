Структуру потребления спиртного нужно менять в пользу слабого алкоголя – эксперт

Фото: ТАСС/Антон Новодережкин

Структуру потребления спиртного нужно менять в пользу слабого алкоголя. Об этом в эфире радиостанции "Москва FM" заявил исполнительный директор союза российских пивоваров Вячеслав Мамонтов.

Как пишет "Коммерсантъ", экспертный совет Высшей школы экономики при участии союза российских пивоваров и лидеров отрасли предложил создать отдельный федеральный закон для пива. Согласно документации, планируется снять ограничения на рекламу напитка и запрет на его продажу в интернете, а также разрешить нестационарную розничную торговлю пива.

"Производство пива упало почти на 40 процентов, в результате чего грамм чистого спирта в пиве стал дороже стоимости грамма крепкого алкоголя. Низкая эффективность отрасли дает основания, чтобы относительно данной инициативы было принято положительное решение", – отметил эксперт.

"В России необходимо сформировать правильную структуру потребления пива и других слабоалкогольных напитков – для этого нужна соответствующая законодательная база. Я считаю, что нормы регулирования следует пересмотреть не только для пива, но и для всей алкогольной продукции", – подчеркнул Вячеслав Мамонтов.

23 ноября инициативу о создании отдельного закона для пива рассмотрит Минэкономразвития в рамках рабочей группы по повышению эффективности госрегулирования и конкуренции на алкогольном рынке.

С 2017 года пиво в пластиковых бутылках объемом более полутора литров исчезнет с прилавков магазинов. Соответствующий закон о поэтапном запрете в России производства и оборота алкоголя в пластиковых бутылках подписал Владимир Путин. Ограничения будут распространяться на все спиртные напитки в пластиковой емкости.