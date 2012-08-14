В Москву поставляют опасные для здоровья арбузы

ИТАР-ТАСС

В Московском регионе участились случаи поставок в магазины опасных для здоровья бахчевых.

В арбузах и дынях, которые привозят в столицу, все чаще отмечается превышение норм по содержанию нитратов. К тому же протоколы испытаний, которые предъявляют поставщики, не соответствуют качеству продукции.

За прошедшую неделю эксперты компании Х5 Retail Group – ритэйлера крупных столичных торговых сетей – не допустили к реализации более трети из предложенных партий бахчевых, а это около 500 тонн.

Так, в дыне "Торпеда" содержание нитратов было превышено в 9 раз, в дыне "Колхозница" – в 8 раз, в арбузах почти в 13 раз, сообщается на сайте компании.

Чтобы обезопасить себя, специалисты советуют тщательно мыть арбузы и дыни под струей проточной воды, отрезать часть, которая примыкает к хвостику, и не употреблять в пищу мякоть, непосредственно граничащую с коркой. Кроме того, нужно стараться покупать бахчевые в тех магазинах, в которых ведется контроль их качества.

Напомним, в начале августа Роспотребнадзор проверил бахчевые развалы в Подмосковье. В нескольких дынях и арбузах было обнаружено повышенное содержание нитратов.

Сезон торговли бахчевыми начался в Москве 1 августа. Для продажи арбузов в столице открыто около 500 торговых точек, среди которых бахчевые развалы, ярмарки "выходного дня" и сельскохозяйственные рынки.