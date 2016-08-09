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Экономика

09 августа 2016, 15:25

Розничная торговля не восстанавливается из-за экономности россиян

торговля финансы Центробанк экономия

Фото: ТАСС/Валерий Матыцин

Банк России объяснил, почему начавшийся рост реальных зарплат не остановил падение розничной торговли. По мнению мегарегулятора, это может объясняться переориентацией части россиян на питание в ресторанах.

Экономический обозреватель и ведущий программы "Денискины рассказы" Денис Елаховский рассказал в эфире радиостанции "Москва FM" о других факторах, также перечисленных в обзоре ЦБ "О чем говорят тренды".

"ЦБ говорит, что, возможно, это связано с тем, что россияне стали больше тратить в кафе и ресторанах, потому что темпы падения в общепите не такие как в розничной торговле. Плюс, возможно сохраняется модель потребительского поведения, склонного к экономии. Помимо этого, в магазины ходят не только работающие люди, но и пенсионеры. Пенсию проиндексировали всего на 4 процента, и они не могут оказать поддержку розничной торговле", – сказал он.

Эксперт – о причинах падения розничной торговли

Как пишет РБК, на пищевые продукты приходится 49 процентов оборота розничной торговли. Доходы ресторанов, кафе и баров падают более медленными темпами. Во втором квартале этот показатель снизился на 2,5 процента по сравнению с прошлым годом.

Согласно опросам, проводимым по заказу Банка России, 66 процентов респондентов экономили в последние три месяца на каких-либо товарах, продуктах или услугах, причем у 50 процентов респондентов вырос масштаб экономии.

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