LIVE: представители власти и бизнеса – о честных торгах и закупках

10 декабря состоится III Международная конференция "Власть и бизнес против коррупции в сфере закупок и торгов". Мероприятие приурочено к Международному дню борьбы с коррупцией ООН. Организаторы – правительство Москвы, АНО "Агентство стратегических инициатив по продвижению новых проектов" при участии Международного форума лидеров бизнеса (IВLF Russia).
О способах борьбы с коррупцией расскажут:
- заместитель мэра по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Наталья Сергунина;
- руководитель департамента по конкурентной политике Геннадий Дегтев;
- руководитель Межрегионального координационного совета партии "Единая Россия", председатель комитета государственной думы по безопасности и противодействию коррупции Ирина Яровая;
- директор департамента развития контрактной системы Минэкономразвития России Максим Чемерисов;
- статс-секретарь, заместитель руководителя ФАС России Андрей Цариковский;
- прокурор Москвы Владимир Чуриков;
- генеральный директор, председатель правления, АО "Федеральная корпорация по развитию малого и среднего предпринимательства" Александр Браверман;
- аудитор счетной палаты РФ Максим Рохмистров;
- президент торгово-промышленной палаты РФ Сергей Катырин;
- член президиума общероссийской общественной организации малого и среднего предпринимательства "Опора России", руководитель дирекции проекта общероссийского народного фронта "За честные закупки" Антон Гетта;
- президент, председатель правления московской торгово-промышленной палаты, председателя правления АКБ "Российский капитал" Михаил Кузовлев;
- министр правительства Москвы, руководитель департамента экономической политики и развития Михаил Решетников;
- начальник главного контрольного управления Евгений.Данчиков;
- руководитель управления ФАС по Москве Рачик Петросян.
Смотрите прямую трансляцию на этой странице в 10:00. Трансляция мероприятия может задержаться по объективным причинам, благодарим за понимание.
- Когда смотреть: 10 декабря в 10:00
- Что: о честных торгах и закупках
- Кто: представители бизнеса и правительства
- Кому смотреть: москвичам