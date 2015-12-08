Форма поиска по сайту

08 декабря 2015, 13:28

Экономика

LIVE: представители власти и бизнеса – о честных торгах и закупках

10 декабря состоится III Международная конференция "Власть и бизнес против коррупции в сфере закупок и торгов". Мероприятие приурочено к Международному дню борьбы с коррупцией ООН. Организаторы – правительство Москвы, АНО "Агентство стратегических инициатив по продвижению новых проектов" при участии Международного форума лидеров бизнеса (IВLF Russia).

О способах борьбы с коррупцией расскажут:

  • заместитель мэра по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Наталья Сергунина;
  • руководитель департамента по конкурентной политике Геннадий Дегтев;
  • руководитель Межрегионального координационного совета партии "Единая Россия", председатель комитета государственной думы по безопасности и противодействию коррупции Ирина Яровая;
  • директор департамента развития контрактной системы Минэкономразвития России Максим Чемерисов;
  • статс-секретарь, заместитель руководителя ФАС России Андрей Цариковский;
  • прокурор Москвы Владимир Чуриков;
  • генеральный директор, председатель правления, АО "Федеральная корпорация по развитию малого и среднего предпринимательства" Александр Браверман;
  • аудитор счетной палаты РФ Максим Рохмистров;
  • президент торгово-промышленной палаты РФ Сергей Катырин;
  • член президиума общероссийской общественной организации малого и среднего предпринимательства "Опора России", руководитель дирекции проекта общероссийского народного фронта "За честные закупки" Антон Гетта;
  • президент, председатель правления московской торгово-промышленной палаты, председателя правления АКБ "Российский капитал" Михаил Кузовлев;
  • министр правительства Москвы, руководитель департамента экономической политики и развития Михаил Решетников;
  • начальник главного контрольного управления Евгений.Данчиков;
  • руководитель управления ФАС по Москве Рачик Петросян.

Смотрите прямую трансляцию на этой странице в 10:00. Трансляция мероприятия может задержаться по объективным причинам, благодарим за понимание.

  • Когда смотреть: 10 декабря в 10:00
  • Что: о честных торгах и закупках
  • Кто: представители бизнеса и правительства
  • Кому смотреть: москвичам

