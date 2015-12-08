LIVE: представители власти и бизнеса – о честных торгах и закупках

10 декабря состоится III Международная конференция "Власть и бизнес против коррупции в сфере закупок и торгов". Мероприятие приурочено к Международному дню борьбы с коррупцией ООН. Организаторы – правительство Москвы, АНО "Агентство стратегических инициатив по продвижению новых проектов" при участии Международного форума лидеров бизнеса (IВLF Russia).

О способах борьбы с коррупцией расскажут:



заместитель мэра по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Наталья Сергунина;



руководитель департамента по конкурентной политике Геннадий Дегтев;



руководитель Межрегионального координационного совета партии "Единая Россия", председатель комитета государственной думы по безопасности и противодействию коррупции Ирина Яровая;



директор департамента развития контрактной системы Минэкономразвития России Максим Чемерисов;

статс-секретарь, заместитель руководителя ФАС России Андрей Цариковский;

прокурор Москвы Владимир Чуриков;

генеральный директор, председатель правления, АО "Федеральная корпорация по развитию малого и среднего предпринимательства" Александр Браверман;

аудитор счетной палаты РФ Максим Рохмистров;

президент торгово-промышленной палаты РФ Сергей Катырин;

член президиума общероссийской общественной организации малого и среднего предпринимательства "Опора России", руководитель дирекции проекта общероссийского народного фронта "За честные закупки" Антон Гетта;

президент, председатель правления московской торгово-промышленной палаты, председателя правления АКБ "Российский капитал" Михаил Кузовлев;

министр правительства Москвы, руководитель департамента экономической политики и развития Михаил Решетников;

начальник главного контрольного управления Евгений.Данчиков;

руководитель управления ФАС по Москве Рачик Петросян.

Смотрите прямую трансляцию на этой странице в 10:00. Трансляция мероприятия может задержаться по объективным причинам, благодарим за понимание.