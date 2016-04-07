В Москве разработают схему для новых торговых точек

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В Москве установят 885 новых нестационарных торговых объектов во всех административных округах. Глава департамента торговли Алексей Немерюк подтвердил, что сначала будет разработана схема размещения торговых точек по всем районам столицы.

Планируется установить павильоны, киоски, торговые автоматы, бахчевые развалы, елочные базары и передвижные торговые объекты. "Передвижные объекты – это тележки для продажи мороженого", – пояснил Немерюк, добавив, что кофемобили и фудтраки относятся к мобильной торговле, а этот проект пока находится на стадии рассмотрения. Напомним, сейчас формируется список требований к внешнему виду, дизайну и экологической составляющей мобильных торговых точек, в том числе передвижных кофеен и общепитов.

Как говорится в документах Москомархитектуры, работа по созданию схемы размещения 885 торговых объектов будет разделена на два этапа. К августу выберут места для 300 торговых точек, к декабрю - для 585 торговых точек. "Москомархитектура является заказчиком на типовое архитектурное решение по данным объектам нестационарной торговли", – сообщили m24.ru в пресс-службе комитета.



В 2015 году в городе начали устанавливать торговые киоски по единому образцу. Павильоны появляются в тех местах, где наблюдается дефицит магазинов шаговой доступности. Ассортимент товаров в таких точках менять запрещено: если киоск предназначен для торговли хлебом, то продавать в нем овощи или цветы нельзя. Эксперимент был проведен в ЦАО, где поставили 127 торговых точек нового образца: "Печать", "Мороженое", "Молоко", "Театральные кассы", "Овощи–фрукты", "Хлеб" и "Цветы". Эксперимент по установке в центре столицы новых торговых ларьков "под ключ" был признан успешным. В ближайшие годы в столице может появиться три тысячи новых торговых точек. К августу планировалось выбрать места для 300 точек, к декабрю - для 585. В марте был объявлен конкурс на размещение 1045 нестационарных объектов, но его итоги пока не подведены. 30 марта объявлен конкурс на право торговать в метро в театральных киосках на 10 станциях, в том числе "Марксистская","Римская", "Марьино". Объекты должны разместить в июне и октябре. Комиссия выбирает исполнителя. Всего в столице работает пять тысяч киосков с учетом тех, которые были установлены еще до реформы.



Экс-глава НИИПИ Генплана Москвы и главный архитектор Калуги Сергей Ткаченко рассказал, что принципы размещения нестационарных торговых объектов были разработаны в советские годы и принципиально не менялись. "Такие объекты должны встречаться горожанину на пути каждый день. Например, когда человек выходит на обед с работы или вечером возвращается домой", – пояснил архитектор. Как правило, нестационарные объекты торговли привязаны к крупным транспортным пунктам: станциям метро и железнодорожным станциям. Торговые точки не должны мешать пешеходному потоку, там должны соблюдаться основные санитарные нормы и правила пожарной безопасности.

Ткаченко напомнил, что в 90-е годы нестационарная торговля в Москве была мобильной, однако потом оказалась вытеснена из-за возникшего интереса к земельным инвестициям. "За границей все нестационарные объекты бывают на колесах. Как правило, они приезжают в определенное время, их ждут покупатели, а потом они уезжают. По выходным такие мобильные точки торговли участвуют в ярмарка", - отметил эксперт. По мнению Ткаченко, в перспективе стоит обратиться к опыту зарубежных мегаполисов.

Председатель комитета Московской торгово-промышленной палаты по развитию оптовой и розничной торговли Михаил Мандалян уверен, что систему объектов нестационарной торговли нужно "обкатывать" в процессе с учетом мнений москвичей.

"Я уверен, что надо начинать работать по плану, а потом вносить корректировки по ходу дела. Это процесс, как живой организм, должен реагировать на пожелания москвичей. Вопросы нужно решать с учетом мнений горожан. Время покажет, насколько схема актуальна и для покупателей, и для предпринимателей", – уверен эксперт.

По мнению Мандаляна, необходимо изучать потребности конкретного района, чтобы ставить подходящие киоски. "В некоторых районах есть универсальные магазины и гипермаркеты, а где-то – только несколько киосков. Немалую роль играет привычка горожан покупать конкретные товары в конкретном магазине или киоске", – отметил эксперт.

Мандалян активно поддерживает развитие мобильных торговых точек. "Мы уходим от старого формата нестационарной торговли. Я выступаю за развитие мобильной торговли. Тут может быть успешное сотрудничество нескольких департаментов: депторга, дептранса и москомархитектуры. Кроме того, тут можно поддержать систему импортозамещения, поручив разработать нашему автопрому собственные модели фургонов для мобильной торговли", – заключил собеседник m24.ru.

Напомним, масштабный снос торговых павильонов, которые власти Москвы признали самостроем, начался в ночь на 9 февраля: было демонтировано 97 объектов. По последним данным, снос 85 процентов строений уже завершен, с половины площадок вывезен весь мусор. Территории, освобожденные от самостроя, благоустроят по программе "Моя улица": поставят скамейки, сменят покрытие, посадят деревья.

По результатам опроса Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ), 63 процента москвичей одобрили снос самостроя. "Против" высказались 26 процентов опрошенных. Москвичи с помощью портала "Активный гражданин" уже высказали около 600 тысяч предложений по благоустройству общественных пространств на месте снесенных объектов самостроя.