Более 650 бахчевых развалов открылись в Подмосковье

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В Подмосковье открылись свыше 650 бахчевых развалов. Минимальная цена за килограмм арбуза составляет 9 рублей, максимальная - 35 рублей, сообщает в пятницу ИТАР-ТАСС со ссылкой на министра потребительского рынка и услуг региона Владимира Посаженникова.

По его словам, в прошлом году минимальная цена за 1 килограмм арбуза составляла 8 рублей. На дыни минимальная цена не изменилась и составляет 15 рублей за килограмм, а максимальная выросла на 10 рублей - до 110 рублей.

Владимир Посаженников также отметил, что в 2014 году в области работал 681 развал.

Ранее M24.ru сообщало, что порядка 500 точек торговли продуктами бахчевых культур появится в столице 4 августа.

Как правильно выбрать арбуз

В этом году сезон торговли арбузами в Москве откроется раньше обычного. В связи с этим представители Россельхознадзора работают в усиленном режиме, проверяя качество продукции. Опасаться приобретать досрочно созревшие арбузы не стоит - инспекторы пока не обнаружили в товарах ни пестицидов, ни вирусов.

В Росссельхознадзоре говорят, что официальной даты открытия сезона торговли арбузами на самом деле не существует. Однако пик торговли, как правило, приходится на август.

Эксперты советуют покупать сладкий товар в супермаркетах или на официальных рынках. Предпочтение следует отдавать ягоде среднего размера с сухой плодоножкой. Чтобы выбрать хороший арбуз, его нужно "простучать": звук не должен быть глухим.

При этом надо помнить, что в городе действуют десятки нелегальных точек продаж. Часто развалы располагаются у порога магазинов. Товар в них реализуют без соответствующих документов и медицинских книжек. Покупка арбуза или дыни у недобросовестных бизнесменов может обернуться серьезным отравлением, предупреждают москвичей.