Форма поиска по сайту

Часто ищут

Москва 24

Форма поиска по сайту

Часто ищут

Продукты

01 августа 2014, 17:00

Более 650 бахчевых развалов открылись в Подмосковье

торговля продукты рынки ярмарки продажа бахчевые развалы арбузы мо дыни

Фото: ИТАР-ТАСС

В Подмосковье открылись свыше 650 бахчевых развалов. Минимальная цена за килограмм арбуза составляет 9 рублей, максимальная - 35 рублей, сообщает в пятницу ИТАР-ТАСС со ссылкой на министра потребительского рынка и услуг региона Владимира Посаженникова.

По его словам, в прошлом году минимальная цена за 1 килограмм арбуза составляла 8 рублей. На дыни минимальная цена не изменилась и составляет 15 рублей за килограмм, а максимальная выросла на 10 рублей - до 110 рублей.

Владимир Посаженников также отметил, что в 2014 году в области работал 681 развал.

Ранее M24.ru сообщало, что порядка 500 точек торговли продуктами бахчевых культур появится в столице 4 августа.

Как правильно выбрать арбуз

В этом году сезон торговли арбузами в Москве откроется раньше обычного. В связи с этим представители Россельхознадзора работают в усиленном режиме, проверяя качество продукции. Опасаться приобретать досрочно созревшие арбузы не стоит - инспекторы пока не обнаружили в товарах ни пестицидов, ни вирусов.

Ссылки по теме

В Росссельхознадзоре говорят, что официальной даты открытия сезона торговли арбузами на самом деле не существует. Однако пик торговли, как правило, приходится на август.

Эксперты советуют покупать сладкий товар в супермаркетах или на официальных рынках. Предпочтение следует отдавать ягоде среднего размера с сухой плодоножкой. Чтобы выбрать хороший арбуз, его нужно "простучать": звук не должен быть глухим.

При этом надо помнить, что в городе действуют десятки нелегальных точек продаж. Часто развалы располагаются у порога магазинов. Товар в них реализуют без соответствующих документов и медицинских книжек. Покупка арбуза или дыни у недобросовестных бизнесменов может обернуться серьезным отравлением, предупреждают москвичей.

© 2012 – 2020

Настройки телеэфира    Перечень запрещенных в РФ организаций

Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.

СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.

Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».

Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Тел.: +7 (495) 728-73-81. Почта: m24@m24.ru.

Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR

Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Источник и правообладатель информации о курсах валют - ПАО «Московская биржа». По условиям распространения информации обращаться на ПАО «Московская биржа». Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».

Партнёр Рамблера
  • Рейтинг@Mail.ru

закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

Яндекс.Метрика

Следите за новостями:

Больше не показывать