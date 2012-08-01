Треть бахчевых развалов столицы может закрыться в день ВДВ

ИТАР-ТАСС

В целях безопасности 2 августа могут быть закрыты около трети бахчевых развалов Москвы. Традиционно в этот день точки продаж арбузов закрываются по решению предпринимателей, передает РИА-Новости.

Как пояснил глава департамента торговли и услуг столицы Алексей Немерюк, продавцы на бахчевых развалах - это приезжие из южных регионов, они боятся за свою жизнь и за свой товар.

Конфликты между десантниками и приезжими с юга возникают в день ВДВ ежегодно и нередко перерастают в массовые драки.

С 1 августа в Москве начали работать почти 500 санкционированных точек по продаже бахчевых - 307 развалов, 132 точки на ярмарках выходного дня и 43 на сельскохозяйственных рынках.