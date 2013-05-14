Объекты площадью менее 500 квадратов будут продаваться

Фото: ИТАР-ТАСС

Земельно-имущественные объекты площадью меньше 500 квадратных метров в столице будут не сдаваться в аренду, а продаваться. Об этом сообщил на пресс-конференции глава управления инвестиционных торгов и развития конкуренции Василий Калинкин.

По словам замглавы департамента по конкурентной политике Эдуарда Мухтарова, в минувшем году город выручил только от продажи прав аренды на земельные участки около 600 миллионов рублей. В будущем году будет на порядок выше, полагает Мухтаров.

Рост притока инвесторов наблюдается в связи с созданием "одного окна" продаж земельно-имущественных объектов, что значительно упростило процедуру участия в торгах.