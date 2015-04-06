Курс евро упал ниже 61 рубля впервые с ноября прошлого года

Фото: ТАСС/Игорь Зотин

Курс евро впервые с ноября прошлого года упал ниже 61 рубля в ходе торговой сессии на Московской бирже.

Так, на 18.35 курс европейской валюты составил 60,99 рубля. Курс доллара снижался на 1,35 рубля и достигал 55,25 рубля.

Падение курсов евро и доллара по отношению к российской валюте происходит на фоне роста мировых цен на нефть. В частности, на 18.54 нефть марки Brent торгуется в районе 57,8 долларов за баррель.

Напомним, официальный курс евро на вторник вырос на 30 копеек, составив 62,03 рубля. Американская валюта, напротив, упала на 23 копейки, до 56 рублей 51 копейки.

Отметим, что в марте Центробанк не продавал валюту для стабилизации курса. В январе и феврале на эти цели потратили более двух миллиардов долларов. Рекордного снижения рубль достиг 18 декабря прошлого года, когда официальный курс доллара превысил 67,78 рубля, а евро – 84,58 рубля.

За два дня до этого ЦБ поднял ключевую ставку с 10,5 процента до 17 процентов. Это решение было призвано ограничить возросшие риски, связанные с девальвацией и инфляцией. С 16 марта 2015 года ключевая ставка составляет 14 процентов.