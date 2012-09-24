Бензин в Москве за неделю подорожал на 20 копеек

Фото: ИТАР-ТАСС

Почти все виды топлива на московских автозаправках поднялись в цене за прошедшую неделю, свидетельствуют данные Московской топливной ассоциации.

Бензин Аи-92 за прошедшую неделю прибавил 21 копейку за литр - до 28,13 рубля, стоимость Аи-95 выросла на 26 копеек за литр - до 30,43 рубля, а дизельное топливо поднялось в цене на 27 копеек за литр - до 30,39 рублей, сообщает "Интерфакс".



Дешевле всего Аи-92 стоит на "Транс-АЗС" (27,75 рублей/литр), Аи-95 - на "Транс-АЗС" и заправках "Роснефти" (29,85 рублей/литр). Дороже всего заправляться Аи-92 на АЗС под брендом "Тиса" (28,6 рублей/литр), Аи-95 - на "Трансэнергоснабе" (30,9 рублей/литр) и "Петрол Комплексе" (30,87 рублей/литр).

Дизельное топливо выгоднее всего покупать на заправках "Татнефти" (29,59 рублей/литр), дороже всего - на "НефтьМагистрали" (30,9 рублей/литр) и "Петрол Комплексе" (30,93 рублей/литр).