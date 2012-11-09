Россияне платят за бензин больше белорусов и казахов

Фото: ИТАР-ТАСС

Стоимость топлива в Европе постоянно растет. Эксперты связывают это не только с ростом стоимости нефти, но и с экономической политикой - государства компенсируют долговые обязательства повышением стоимости бензина в своих странах.

Согласно статистике, подготовленной агентством "РИА Рейтинг", первое место по стоимости топлива занимает Норвегия – там один литр 95-го бензина стоит 82,5 рубля. Вторую строчку занимает Италия – там топливо стоит 73,8 рубля за литр. На третьем месте по стоимости бензина стоят Нидерланды – 72,9 рубля.

Самый дешевый бензин в Европе – в республике Беларусь: 27,5 рубля за литр. Чуть дороже он в Казахстане – там один литр 95-го стоит 28,5 рубля, и на третьем месте с конца находится Россия – 29,5 рубля.

Однако стоимость бензина не отражает его доступность – гораздо важнее в этой оценке количество топлива, которое можно купить на среднюю зарплату. Больше всего бензина могут себе позволить жители Люксембурга: они могут купить 2,1 тонны в месяц. За ними следуют норвежцы, которые могут себе позволить 1,9 тонны топлива в месяц. Замыкают тройку датчане – они могут купить 1,5 тонны бензина на свою месячную зарплату.

Россияне же могут позволить себе 770 литров топлива в месяц, что ставит их в середину рейтинга.

Меньше всего бензина могут купить болгары – их зарплаты хватит только на 198 литров в месяц. Граждане Украины могут позволить себе 229 литров, а румыны – 252 литра в месяц.