Цены на бензин в Москве будут расти вместе с инфляцией - ФАС

Цены на бензин в Москве будут расти темпами, близкими к инфляции. Об этом заявил на пресс-конференции замглавы Федеральной антимонопольной службы России Анатолий Голомолзин.

За первые три месяца этого года цены на топливо в России выросли на 2%. Голомолзин назвал такую тенденцию благоприятной для российского рынка.

Также одним из благоприятных факторов замглавы ФАС назвал и формирование биржевой торговли нефтепродуктами. По его словам, на биржевых площадках сегодня продается более 10 миллионов тонн топлива в год. При этом вне биржи ежегодно регистрируются контракты на сумму эквивалентную 40 миллионам тонн топлива.

Замглавы ФАС добавил, что в рамках торговой политики регламентируются вопросы, связанные не только с бензином и дизельным топливом, но и с керосином, который используется при авиаперевозках. Новый проект постановления правительства должен быть направлен на повышение конкуренции между поставщиками топлива в российских аэропортах.

"В рамках этого документа мы прописываем требования, похожие на те, которые применяются в Евросоюзе, - уточнил Голомолзин. - В аэропортах с пропускной способностью более 1 миллиона человек должно работать не менее двух альтернативных топливо-заправочных комплексов (ТЗК), а в аэропортах более 5 миллионов человек – не менее трех. Анализ ситуации в аэропортах с конкурирующими ТЗК показал: цены на топливо в таких условиях растут более медленными темпами".

Первая редакция проекта постановления была составлена в 2009 году. Сейчас он находится на стадии финального согласования с ведомством и в ближайшее время будет направлен на рассмотрение в Правительство России.