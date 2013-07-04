Власти взяли под контроль расход топлива в городских автобусах

Фото: ИТАР-ТАСС

Власти Москвы начали контролировать расход топлива в городских автобусах. Это делается для того, чтобы водители не воровали горючее, сообщил и.о. руководителя департамента транспорта Москвы Максим Ликсутов.

"Все автобусы "Мосгортранса" уже оборудованы этими датчиками, и мы начинаем первую информацию получать. Датчики расхода топлива необходимы, чтобы водители не воровали бензин", - цитирует Ликсутова РИА Новости.

По его словам, все автобусы, которые закупаются сейчас, сразу оборудуются такими датчиками.

Контроль за расходом топлива осуществляется департаментом транспорта совместно с Мосгортрансом через городской диспетчерский центр.

Напомним, на данный момент в Москве функционирует более 700 автобусных маршрутов, по которым курсирует несколько тысяч автобусов.