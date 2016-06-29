Совет Федерации одобрил антитеррористический "пакет Яровой"

Фото: ТАСС/пресс-служба Госдумы РФ/Александр Шалгин

Совет Федерации одобрил пакет антитеррористических законов, внесенный депутатом Ириной Яровой и сенатором Виктором Озеровым, сообщает ТАСС.

За первый закон антитеррористического пакета проголосовал 151 сенатор, воздержались четыре. Второй документ получил одобрение 141 парламентария, пять выступили против, воздержались девять.



Многие положения первоначальной редакции пакета законов вызвали общественный резонанс. В частности речь, шла о лишении российского гражданства уличенных в террористической деятельности и запрете на выезд из РФ для экстремистов. По мнению сенаторов, эти нормы нарушали бы конституционные права граждан. В окончательную редакцию закона они не вошли.

При этом в документе сохранились положения о хранении в операторами связи в РФ в течение трех лет информации о фактах соединений абонентов, а также самого контента, включая видео, до шести месяцев.

Для владельцев мессенджеров и соцсетей эти нормы были частично смягчены: им нельзя будет удалять сведения о фактах передачи информации и данные о пользователях в течение года, а не трех лет, как было в предыдущей версии текста. Сократить сроки хранения данных потребовало правительство. При использовании дополнительного кодирования электронных сообщений интернет-компании должны предоставлять ФСБ ключи для декодирования этих сообщений. Нераскрытие такой информации грозит штрафом до 1 миллиона рублей рублей.

Отдельный блок поправок определяет, что такое "миссионерская деятельность" и запрещает вести ее от лица религиозных объединений, цели которых противоречат закону.

В Уголовном кодексе РФ законом предлагается закрепить в числе преступлений против мира и безопасности человечества новый состав - "международный терроризм" и установить ответственность за него вплоть до пожизненного лишения свободы.

Закон дает новое исчерпывающее определение финансированию терроризма. Под ним в том числе будет пониматься "предоставление или сбор средств либо оказание финансовых услуг с осознанием того, что они предназначены для финансирования организации, подготовки или совершения" террористических преступлений.

Публичные призывы к терроризму или его публичное оправдание в интернете будут грозить штрафом до 1 миллиона рублей или лишением свободы на срок до 5-7 лет. Участие в террористической организации предлагается карать тюремными сроками от 10 до 20 лет. Несообщение о подготовке или совершении террористических преступлений планируется наказывать штрафом до 100 тысяч рублей либо принудительными работами на срок до 1 года, либо лишением свободы на тот же срок.

УК дополняется новой статьей, вводящей наказание за склонение или вербовку для совершения массовых беспорядков. Такие действия будут наказываться штрафом в размере от 300 тысяч до 700 тысяч рублей либо лишением свободы на срок от 5 до 10 лет. Вводятся нижние планки наказания и по статье 282 УК РФ ("Возбуждение ненависти либо вражды, а равно унижение человеческого достоинства"), в частности, минимальный срок лишения свободы составит 3 года, максимальный – 6 лет.

Теперь законы должен подписать президент России Владимир Путин.