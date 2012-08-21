Взрыв на похоронах в Ингушетии организовал Доку Умаров

ИТАР-ТАСС

Организатором взрыва на похоронах полицейского в Ингушетии 19 августа является один из лидеров северокавказского бандитского подполья Доку Умаров, сообщил глава республики Юнус-Бек Евкуров.

"Понятно, что организатором этого теракта является Доку Умаров, а исполнителем на месте... Гетагажев. А сам смертник - это Альдиев. Это подтверждают предварительные результаты экспертиз", - сообщил РИА Новости Евкуров.

Напомним, 19 августа в населенном пункте Сагопши Малгобекского района на похоронах полицейского Илеза Коригова прогремел взрыв. При подходе к домовладению, где проходили похороны, в группу сотрудников полиции проник смертник, который привел в действие самодельное взрывное устройство мощностью примерно 10 кг в тротиловом эквиваленте. При взрыве погибли восемь человек, еще 15 были ранены. Все погибшие, кроме смертника, были сотрудниками полиции.

Доку Умаров – деятель исламистского террористического движения в Чечне и на Северном Кавказе. Последний президент самопровозглашенной Чеченской республики Ичкерия. С 2007 года эмир виртуального государства Кавказский Эмират, признанного Генпрокуратурой РФ террористической организацией.

Доку Умаров через видеообращения заявлял, что теракты последних лет: подрыв поезда "Невский экспресс", взрывы в московском метро в 2010 году, а также взрыв в "Домодедово" – выполнены по его приказу.

В 2010 году США включили Умарова в список международных террористов, а в 2011 году объявили награду в 5 миллионов долларов за информацию о его нахождении.