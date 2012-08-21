Форма поиска по сайту

Часто ищут

Москва 24

Форма поиска по сайту

Часто ищут

Происшествия

21 августа 2012, 16:01

Взрыв на похоронах в Ингушетии организовал Доку Умаров

терроризм криминал Доку Умаров Ингушетия теракт жизнь в мире

ИТАР-ТАСС

Организатором взрыва на похоронах полицейского в Ингушетии 19 августа является один из лидеров северокавказского бандитского подполья Доку Умаров, сообщил глава республики Юнус-Бек Евкуров.

"Понятно, что организатором этого теракта является Доку Умаров, а исполнителем на месте... Гетагажев. А сам смертник - это Альдиев. Это подтверждают предварительные результаты экспертиз", - сообщил РИА Новости Евкуров.

Напомним, 19 августа в населенном пункте Сагопши Малгобекского района на похоронах полицейского Илеза Коригова прогремел взрыв. При подходе к домовладению, где проходили похороны, в группу сотрудников полиции проник смертник, который привел в действие самодельное взрывное устройство мощностью примерно 10 кг в тротиловом эквиваленте. При взрыве погибли восемь человек, еще 15 были ранены. Все погибшие, кроме смертника, были сотрудниками полиции.

Доку Умаров – деятель исламистского террористического движения в Чечне и на Северном Кавказе. Последний президент самопровозглашенной Чеченской республики Ичкерия. С 2007 года эмир виртуального государства Кавказский Эмират, признанного Генпрокуратурой РФ террористической организацией.

Доку Умаров через видеообращения заявлял, что теракты последних лет: подрыв поезда "Невский экспресс", взрывы в московском метро в 2010 году, а также взрыв в "Домодедово" – выполнены по его приказу.

В 2010 году США включили Умарова в список международных террористов, а в 2011 году объявили награду в 5 миллионов долларов за информацию о его нахождении.

© 2012 – 2020

Настройки телеэфира    Перечень запрещенных в РФ организаций

Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.

СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.

Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».

Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Тел.: +7 (495) 728-73-81. Почта: m24@m24.ru.

Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR

Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Источник и правообладатель информации о курсах валют - ПАО «Московская биржа». По условиям распространения информации обращаться на ПАО «Московская биржа». Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».

Партнёр Рамблера
  • Рейтинг@Mail.ru

закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

Яндекс.Метрика

Следите за новостями:

Больше не показывать