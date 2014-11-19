Полиция планирует публиковать списки "телефонных террористов" в интернете

Списки телефонных террористов полиция разместит в интернете

Московская полиция хочет обнародовать фамилии людей, осужденных за "телефонный терроризм". Их список могут выложить в интернет, рассказал M24.ru начальник управления организации дознания столичного управления МВД, подполковник полиции Павел Милованов. Если перечень "телефонных террористов" появится в сети, потенциальные "шутники" быстрее поймут, что ложное сообщение о теракте - уголовное преступление, за которым следует серьезное наказание.

"Это хорошая идея, мы этим, безусловно, займемся. Кроме того, мы стараемся достаточно часто выступать в СМИ и разъяснять важность этой проблемы", - сказал Милованов. По его словам, полиции довольно часто удается поймать "телефонных террористов" и наказать их, однако точных цифр Милованов не назвал.

Напомним, что за ложный звонок о якобы заложенной бомбе заводится уголовное дело по статье 207 УК РФ "Заведомо ложное сообщение об акте терроризма". Статья предусматривает разные виды наказаний, в том числе штраф до 200 тысяч рублей, исправительные работы от года до двух лет, обязательные работы до 480 часов и даже лишение свободы на срок до трех лет. Если "телефонный терроризм" привел к тяжким последствиям или крупному ущербу, то с преступника могут взыскать до 1 млн рублей или посадить в тюрьму на пять лет. Поправки, ужесточающие ответственность, были приняты весной 2014 года. Если "шутник" оказался несовершеннолетним, штраф взимают с его родителей.

Статья 207 УК РФ. Заведомо ложное сообщение об акте терроризма 1. Заведомо ложное сообщение о готовящихся взрыве, поджоге или иных действиях, создающих опасность гибели людей, причинения значительного имущественного ущерба либо наступления иных общественно опасных последствий, - 1. Заведомо ложное сообщение о готовящихся взрыве, поджоге или иных действиях, создающих опасность гибели людей, причинения значительного имущественного ущерба либо наступления иных общественно опасных последствий, - наказывается штрафом в размере до двухсот тысяч рублей или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период до восемнадцати месяцев, либо обязательными работами на срок до четырехсот восьмидесяти часов, либо исправительными работами на срок от одного года до двух лет, либо ограничением свободы на срок до трех лет, либо принудительными работами на срок до трех лет, либо арестом на срок от трех до шести месяцев, либо лишением свободы на срок до трех лет. 2. То же деяние, повлекшее причинение крупного ущерба либо наступление иных тяжких последствий, наказывается штрафом в размере до одного миллиона рублей или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период от восемнадцати месяцев до трех лет либо лишением свободы на срок до пяти лет. Примечание. Крупным ущербом в настоящей статье признается ущерб, сумма которого превышает один миллион рублей.



Адвокат коллегии адвокатов "На Малой Дмитровке", полковник милиции в отставке Евгений Черноусов полагает, что публикация списка осужденных может предотвратить новые преступления. "Люди будут знать, что есть такая статья, что это преступление. Это станет профилактикой для них: одного накажут, а данные о нем опубликуют – другие задумаются. В регионах периодически публикуют списки алиментщиков, это дает свой эффект", - отметил Черноусов.

По мнению юриста, публикация фамилий осужденных не нарушает законодательства о персональных данных. "Если приговор вступил в силу, и дело не было секретным, то все законно", - отметил Черноусов.

Однако фамилии подростков, которые время от времени становятся "телефонными террористами", публиковать нельзя. "Обычно персональные данные несовершеннолетних вымарываются из судебных решений, которые публикуются в интернете", - пояснил председатель московской коллегии адвокатов "Князев и партнеры" Андрей Князев.

Член комиссии Общественной палаты по проблемам безопасности Ольга Костина полагает, что вопрос о списках осужденных требует дополнительной правовой доработки.

"Преступники, отбывшие наказание, считаются людьми, вернувшимися в общество, и какие-то информационные акции, которая могли бы указывать на их прошлое, недопустимы. К примеру, в России уже много лет обсуждается вопрос о создании хотя бы загрифованных баз данных о людях, осужденных за педофилию и другие сексуальные преступления, но решения пока не принято", - пояснила Костина.

При этом она согласна, что телефонные террористы часто не знают, что их ждет ответственность за это преступление.

"Часто ими руководят чисто хулиганские побуждения и уверенность, что ничего не будет: они же никого не убили и не ограбили. Это также могут быть неуравновешенные люди, граждане, которые испытывают ненависть к полиции или государству. Иногда злоумышленники просто хотят сорвать какое-то мероприятие и "минируют" суды и госучреждения", - отметила Костина.

напомним, что только этой осенью по телефону "минировали" аэропорт Внуково, Ленинградский и Курский вокзалы, посольство США, гостиницы "Москва" и "Метрополь", магазин ГУМ на Красной площади. Автором сообщения о бомбе на Курском вокзале оказался 23-летний житель Тамбова, который пытался таким образом заслужить прощение своей девушки после ссоры. За звонок о минировании посольства США задержан 49-летний мужчина, который состоит на учете в психоневрологическом диспансере. В начале ноября полицейские поймали 55-летнего сотрудника управы одного из районов ЮВАО, который в состоянии алкогольного опьянения сообщил о бомбе в госучреждения.

По данным Национального антитеррористического комитета, в 2013 году в России зафиксировано почти 3 тысячи ложных сообщений о готовящихся терактах, в первой половине 2014 года – около тысячи. 85% злоумышленников звонили с мобильных телефонов. ФСБ утверждает, что полиции удается поймать 90% телефонных террористов.

София Сарджвеладзе