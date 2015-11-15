10 тысяч военных привлекут во Франции для поддержания порядка

Фото: Jerome Delay/AP/ТАСС
В общей сложности 10 тысяч военных задействуют во Франции для обеспечения безопасности. Об этом сообщает агентство AFP со ссылкой на источник из окружения французского премьер-министра Манюэля Вальса.
Такой уровень мобилизации военных сил будет достигнут к вечеру вторника. В пятницу в стране в связи с произошедшими терактами указанием президента страны Франсуа Олланда было введено чрезвычайное положение.
Ранее к проведению в стране армейской операции Sentinelle по патрулированию и охране объектов было привлечено не менее 7 тысяч военных. В Париже их было около 4 тысяч - теперь этот уровень будет увеличен до 5 тысяч. По данным из окружения премьера, это будет сделано уже вечером.
Напомним, вечером 13 ноября в Париже произошла серия терактов. Неизвестные открыли стрельбу в одном из ресторанов 10-го округа французской столицы, три взрыва прозвучали в непосредственной близости от стадиона "Стад де Франс", где проходил товарищеский матч Франция - Германия.
Кроме того, в концертном зале "Батаклан", где проходил концерт калифорнийской рок-группы Eagles of Death Metal, террористы взяли заложников. В результате терактов, по последним данным, погибли не менее 130 человек. Около 200 человек получили ранения. Россиян среди них не обнаружено.
Ответственность за атаки взяло на себя запрещенное в России "Исламское государство". Президент Франции Франсуа Олланд объявил в стране чрезвычайное положение и сообщил об установлении контроля над государственными границами.