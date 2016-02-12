Facebook создала спецгруппу для выявления экстремистов

Фото: Jonathan Brady/PA Images

Facebook стал активнее пресекать распространение в соцсети материалов, имеющих отношение к терроризму. Как сообщает The Wall Street Journal, это связано с тем, что на ресурс оказывают давление власти США.

"Крупнейшая социальная сеть мира стала быстрее блокировать пользователей, поддерживающих террористические группировки, сообщения, оставленные их друзьями, также изучаются", – говорится в статье.

Кроме того, в Facebook создана специальная группа, занимающаяся, в частности, публикацией обратной направленности. Это делается для того, чтобы дискредитировать такие вооруженные группировки, как "Исламское государство" (запрещена на территории РФ). Возглавляет новую программу Facebook Моника Бикерт, которая в прошлом была федеральным прокурором.

По ее словам, соцсеть занимает непримиримую позицию по отношению к террористам. "Если, к примеру, лидер (радикальной группировки) "Боко харам" хочет разместить фотографию, на которой он запечатлен в двухлетнем возрасте и какие-нибудь котята, то ему не будет это позволено", – приводит ее слова издание.

В группу, которая проверяет материалы пользователей на экстремизм, входят сотрудники, владеющие разными языками. В некоторых случаях они прибегают к консультации юристов, в других – обращаются к стражам порядка. Однако численность новых сотрудников остается неизвестной, как и неизвестны критерии по которым определяются материалы, экстремистской направленности.

"Ни Facebook, ни представители правоохранительных органов не готовы обсуждать сотрудничество между ними более подробно, они объясняют это, в частности, нежеланием давать террористам дополнительную информацию", – отмечается в статье.

Напомним, отказаться от Facebooka и сервисов Google намерен советник президента по вопросам развития интернета Герман Клименко. По его словам, современные технологии позволяют проводить на чужой территории колоссальную разведывательную деятельность.