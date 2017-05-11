Трем фигурантам дела о теракте в метро Петербурга предъявлено обвинение

Фото: ТАСС/Петр Ковалев

Трем фигурантам уголовного дела о теракте в метрополитене Санкт-Петербурга предъявлено обвинение. Об этом сообщила официальный представитель Следственного комитета России Светлана Петренко.

Бахраму Эргашеву, Ибрагимжону Эрматову и Махамадюсуфу Мирзаалимову инкриминировали статью "Террористический акт", а также незаконное приобретение и хранение взрывчатых веществ. Остальным фигурантам предъявят обвинение в ближайшее время.