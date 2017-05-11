Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

11 мая 2017, 12:10

Безопасность

Трем фигурантам дела о теракте в метро Петербурга предъявлено обвинение

Фото: ТАСС/Петр Ковалев

Трем фигурантам уголовного дела о теракте в метрополитене Санкт-Петербурга предъявлено обвинение. Об этом сообщила официальный представитель Следственного комитета России Светлана Петренко.

Бахраму Эргашеву, Ибрагимжону Эрматову и Махамадюсуфу Мирзаалимову инкриминировали статью "Террористический акт", а также незаконное приобретение и хранение взрывчатых веществ. Остальным фигурантам предъявят обвинение в ближайшее время.

Взрыв в метрополитене Санкт-Петербурга произошел днем 3 апреля между станциями "Технологический институт" и "Сенная площадь". В результате теракта погибло 16 человек, включая террориста-смертника.

Еще одно неразорвавшееся взрывное устройство было обнаружено на станции метро "Площадь Восстания". Специалисты обезвредили его.

По данным правоохранительных органов, теракт мог финансироваться из Турции членами международной террористической группы.

В причастности к организации атаки подозревают десять человек. Четверо из них находятся в Москве, еще шестеро – в Петербурге.

Сюжет: Взрыв в метро Санкт-Петербурга
терроризм следствие теракты Санкт-Петербург

Главное

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика