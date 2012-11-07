Известные манифесты и обращения, вылившиеся в массовые убийства

Дмитрий Виноградов, застреливший пять человек на северо-востоке Москве. Фото: vesti.ru

7 ноября на северо-востоке столицы юрист одной из фармацевтических компаний, вооружившись карабином и винтовкой, расстрелял своих коллег. Пять человек погибли на месте, еще двое находятся в больнице в тяжелом состоянии. Перед тем, как отправиться расстреливать сослуживцев, преступник выложил в Интернет манифест, в котором признался в своей ненависти к человечеству.

Случаи, когда преступники выкладывают в сеть видеообращения или манифесты перед тем, как отправиться убивать, давно перестали быть редкостью. В этой статье M24.RU вспомнит о самых громких преступлениях последних лет, совершенных по подобному "сценарию".

Бойня в школе Columbine. 20 апреля 1999 года

Одно из наиболее крупных массовых убийств в учебных заведениях США, устроенное двумя учениками старших классов Эриком Харрисом и Диланом Клеболдом, в результате которого погибли 13 человек, а еще 37 получили ранения различной степени тяжести.

Совершившие теракт подростки состояли в школьной организации "Мафия плащей", члены которой противопоставляли себя многочисленной группе школьных "спортсменов-качков". Последние находились на самом верху неофициальной школьной "иерархии" и часто издевались над более слабыми учениками.

Кадры из фильма Эрика Харриса и Дилана Клеболда. Фото: vesti.ru

Харрис и Клеболд также не избежали своей порции насмешек и унижений. Юноши решили отомстить обидчикам и начали готовиться к террористическому акту. Подростки покупали взрывчатые вещества, оружие и боеприпасы и экспериментировали с созданием бомб. О результатах своих "исследований" они сообщали на страничке Харриса. Долгое время записи не привлекали внимания правоохранительных органов США.

Затем сайт все же был закрыт, но никаких проверок дома у Харриса и Клеболда американские спецслужбы решили не проводить. Если бы они пришли с обыском в дом Харриса, то обнаружили бы там целую лабораторию по изготовлению оружия и созданию бомб.

Незадолго до теракта юноши сняли фильм о террористическом акте в "Колумбине" и выложили его в Интернет. В фильме подростки засняли процесс подготовки к захвату школы и примерно воспроизвели сценарий будущего преступления. Позируя с оружием в руках на фоне здания школы, Харрис и Клеболд рассказывали о том, как они будут убивать "спортсменов". Полиция США содержанием фильма не заинтересовалась.

Накануне теракта, Харрис и Клеболд записали видеообращение, в котором попрощались со своими родителями и попросили прощения за "то, что им придется совершить" (цитата из обращения Харриса).

Само нападение было совершено 20 апреля 1999 года в 11 часов утра. Харрис и Клеболд прибыли в школу на двух разных автомобилях, в багажниках которых лежало оружие и приготовленные ими заранее бомбы. За несколько минут до обеденного перерыва юноши вошли в помещение кафетерия и оставили под столами сумки со взрывчаткой. По счастливому стечению обстоятельств, бомбы не взорвались, иначе количество жертв могло бы исчисляться десятками.

После этого Харрис и Клеболд вернулись к машинам, достали из багажников дробовики и направились к школе. По дороге к главному входу они застрелили девушку и тяжело ранили ее приятеля, а у самого входа расстреляли трех человек.

Подростки вошли в здание и направились на второй этаж, по дороге стреляя во всех, кто попадался на глаза. Смертельное ранение получил один из учителей, который пытался отвлечь внимание преступников от учеников.

После убийства учителя, подростки вошли в библиотечный зал, где застрелили еще десять человек. В тот момент здание уже было оцеплено полицией, однако правоохранители считали, что в школе действует отряд террористов и действовали осторожно, пытаясь избежать большого количества жертв среди заложников.

В процессе бойни в библиотеке у Харриса и Клеболда подошли к концу патроны. Последними выстрелами подростки лишили жизни себя.

Массовое убийство в Политехническом университете Вирджинии. 16 апреля 2007 года

Полицейские несут к автомобилю тело одной из жертв. Фото: vesti.ru

Трагические события в Политехническом университете Вирджинии, где 16 апреля 2007 года корейский студент Чо Сын Хи расстрелял 33 человек, а еще 25 получили ранения.

Сначала преступник открыл стрельбу в общежитии, где убил двух человек. После этого Хи удалил все файлы со своего компьютера и пошел в здание учебного корпуса убивать. По дороге к вузу юноша зашел на почту, где отправил DVD-диск в редакцию телеканала NBC. Впоследствии оказалось, что диск содержит видеообращение преступника и съемки, на которых Хи сымитировал планируемую расправу с соучениками.

Зайдя в здание учебного корпуса, Хи проник в первую попавшуюся ему на глаза аудиторию и начал стрелять по ученикам. Десять человек погибли, еще двое получили ранения. После того, как преступник расправился со студентами в одной аудитории, он немедленно отправился убивать в другую.

Неизвестно сколько человек погибли бы от рук Хи, но услышавшие стрельбу преподаватели поспешили закрыть все двери в аудитории. Нескольким из них это стоило жизни.

Студент некоторое время ходил по зданию и стрелял во всех, кто попадался ему на глаза. Последним патроном Хи покончил с собой.

Видеозапись, присланная убийцей в редакцию NBC была тщательно исследована. Специалисты пришли к выводу, что Хи подражал герою корейского боевика Oldboy.

Взрыв в правительственном квартале Осло и бойня на острове Утойя. 22 июля 2011 года

Москвичи несут цветы к посольству Норвегии в память о погибших при терактах 22 июля 2011 года. Фото: ИТАР-ТАСС

Серия террористических актов, совершенных националистом Андерсом Брейвиком, в результате которых погибли 77 человек и еще 153 получили ранения.

В 15:25 в правительственном квартале Осло прогремел взрыв. По данным полиции, сдетонировала бомба, изготовленная из аммиачной селитры и дизельного топлива. От взрыва погибли 8 человек, еще 92 были ранены. Среди пострадавших оказались члены норвежского правительства. В результате взрыва серьезно пострадали окружающие здания: правительственный комплекс, министерство нефтяной промышленности и здание редакции одной из норвежских газет.

Спустя полтора часа мужчина, одетый в полицейскую форму открыл стрельбу в молодежном лагере правящей партии на острове Утойя. 69 человек были убиты, более 60 получили ранения.

Сразу после прибытия на место происшествия полиции, преступник сдался правоохранительным органам. Выяснилось, что террорист - 32-летний норвежец Андерс Брейвик.

Накануне теракта Брейвик выложил в интернет 12-минутный видеоролик под названием "2083 - Декларация независимости Европы". В ролике Брейвик изложил свои взгляды на политику норвежских властей и призвал европейцев "бороться с угрозами извне". В конце видеообращения Брейвик выразил надежду, что в скором будущем благодаря его действиям произойдет "крестовый поход".

Кроме этого, Брейвик написал 1518-страничный манифест с названием, аналогичным видеоролику. В манифесте террорист рассуждал об исламизации Европы, давал свою оценку историческим и современным личностям, а также рассказывал о цели терактов и своей подготовке к ним.

Манифест был разослан Брейвиком примерно тысяче получателям в разных странах Европы.

Норвежский суд приговорил террориста к высшей мере наказания Уголовного кодекса Норвегии - 21 году лишения свободы. От обжалования приговора Брейвик отказался.

Подготовил Василий Макагонов