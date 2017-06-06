Форма поиска по сайту

06 июня 2017, 07:26

Безопасность

Пенс назвал Россию, Иран и терроризм главными угрозами для мира

Фото: Zuma/ТАСС/Albin Lohr-Jones

Вице-президент США Майк Пенс считает, что для мира главными угрозами являются Россия, Иран и терроризм, сообщает "Газета.ру". Об этом чиновник заявил на заседании Североатлантического совета.

Пенс заявил, что в мире сейчас опаснее, чем когда-либо после падения коммунизма. Россию чиновник обвинил в попытке перекроить международные границы, а Иран в дестабилизации Ближнего Востока.

Вашингтон готов выполнять свои союзнические обязательства в рамках НАТО, добавил вице-президент США. Он уточнил, что альянс будет придерживаться принципа: нападение на одного – это атака на всех. Он призвал альянс развиваться для противостояния глобальным угрозам, в особенности терроризму.

