Террористическая группировка "Ансар аш-Шариа" заявила о самороспуске

Фото: ТАСС/Виталий Невар

Ливийская террористическая группировка "Ансар аш-Шариа" объявила о своем роспуске, сообщает агентство Reuters.

Известно, что группировка готовила теракты против США. А один из ее предполагаемых членов Ахмед Абу Хаталла обвиняется в нападении на консульство США в Бенгази в 2012 году. Тогда погибли четверо американцев, в том числе посол США в Ливии.

Свое решение о роспуске "Ансар аш-Шариа" объяснила тем, что террористическая ячейка сильно ослабла в последние годы. Ее лидера Мухаммада аз-Захауи и многих боевиков убили во время столкновений с силами Ливийской национальной армии в Бенгази в конце 2014 года.

После этого многие приверженцы "Ансар аш-Шариа" перешли в ряды запрещенной в России террористической группировки "Исламское государство".