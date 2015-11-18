Штурм квартиры террористов в пригороде Парижа завершен

Фото: Jerome Delay/AP/ТАСС

Французская полиция завершила спецоперацию в пригороде Парижа Сен-Дени, сообщает BFM.

Представитель правительства Франции Стефан Ле Фоль подтвердил, что операция завершена. Тем не менее полиция пока сохраняет оцепления в центре Сен-Дени.

Задержаны семь человек, в том числе одна женщина. Трое из задержанных находились в квартире, в которой укрывались подозреваемые в причастности к терактам 14 ноября в Париже.

Один террорист был убит снайперским огнем. Кроме того, одна смертница привела в действие пояс со взрывчаткой.

По данным парижских СМИ, пять бойцов полицейского спецназа получили легкие ранения. Кроме того, подозреваемые во время штурма застрелили полицейскую собаку – семилетнюю бельгийскую овчарку по кличке Дизель.

Напомним, рейд в Сен-Дени начался рано утром 18 ноября. Полиция отрабатывала ориентировку на предполагаемого организатора терактов 13 ноября Абдельхамида Абауда. Однако по-прежнему неясно, действительно ли он находился в Сен-Дени.

Напомним, вечером 13 ноября в Париже произошла серия терактов. Тогда в результате нападений террористов погибли 129 человек, в том числе одна россиянка.