Арабские страны указали связанных с Катаром спонсоров терроризма

Фото: ТАСС/UIG

Террористические списки, в которые вошли 59 граждан Катара, составили Саудовская Аравия, Объединенные Арабские Эмираты, Египет и Бахрейн, сообщает сайт "Комсомольской правды".

В списки также были внесены 12 организаций, которые оказывали помощь террористам. Заявление государств гласит, что Катар вел политику двойной игры. С одной стороны власти заявляли о борьбе с террористами, с другой – поддерживали их.

Ранее связи с Дохой разорвали девять государств. Катар назвали "воплощением анархии" и обвинили в том, что эта страна вносит напряженность в арабские государства.