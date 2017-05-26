Великобритания возобновила обмен разведданными с США по теракту в Манчестере

Фото: ТАСС/PA Images/PIXSELL/FA Bobo/Peter Byrne

Великобритания вновь начала обмен разведывательными данными с США по расследованию теракта в Манчестере. Это стало возможно благодаря новым гарантиям от партнеров, сообщает агентство Press Association.

Глава контртеррористического подразделения Скотленд-Ярда Марк Роули заявил, что в стране ценят отношения с партнерами по всему миру. Это позволяет сотрудничать в целях борьбы с терроризмом и защищать людей.

В частности, Великобритания работает с партнерами из разведывательного альянса "Пять глаз", куда входят США, Австралия, Канада и Новая Зеландия.

Ранее Великобритания отказалась передавать США сведения о расследовании теракта в Манчестере. Это было связано с тем, что сразу после взрыва СМИ опубликовали подробности случившегося, причем журналисты ссылались на американские источники.

Свое недовольство президенту США Дональду Трампу по поводу утечки информации планирует высказать премьер-министр Великобритании Тереза Мэй.