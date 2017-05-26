Исполнитель теракта в Манчестере планировал атаку около года

Фото: ТАСС/FA Bobo/PIXSELL/PA Images /Peter Byrne

Исполнитель теракта в Манчестере Салман Абеди планировал атаку в течение года, сообщает "Газета.ру".

Около 12 месяцев назад Абеди открыл в банке счет, который использовал только для покупки материалов для взрывного устройства.

Чтобы избежать подозрений, преступник совершил две отдельные поездки в магазин, где приобрел гвозди и винты. Покупки он сделал в середине апреля незадолго до отъезда в Ливию.

Ранее полицейские нашли в доме террориста-смертника мастерскую для производства взрывчатки. Обнаруженных там материалов хватило бы для изготовления еще нескольких бомб.

Брат Абеди также знал о подготовке теракта, однако у него не было информации о точном времени и месте проведения атаки.