Исполнитель теракта в Манчестере планировал атаку около года

Фото: ТАСС/FA Bobo/PIXSELL/PA Images /Peter Byrne
Исполнитель теракта в Манчестере Салман Абеди планировал атаку в течение года, сообщает "Газета.ру".
Около 12 месяцев назад Абеди открыл в банке счет, который использовал только для покупки материалов для взрывного устройства.
Чтобы избежать подозрений, преступник совершил две отдельные поездки в магазин, где приобрел гвозди и винты. Покупки он сделал в середине апреля незадолго до отъезда в Ливию.
Ранее полицейские нашли в доме террориста-смертника мастерскую для производства взрывчатки. Обнаруженных там материалов хватило бы для изготовления еще нескольких бомб.
Брат Абеди также знал о подготовке теракта, однако у него не было информации о точном времени и месте проведения атаки.
Взрыв прогремел на концерте американской поп-певицы Арианы Гранде в Манчестере 22 мая. Жертвами теракта стали 22 человека. Пострадали 64 человека.
Полиция установила личность исполнителя теракта – это 23-летний Салман Абеди.
Ответственность за взрыв взяла на себя запрещенная в РФ террористическая организация "Исламское государство".
Ведется расследование, уже арестованы восемь подозреваемых.