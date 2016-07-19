Пострадавшая при теракте в Ницце жительница Гатчины вернется домой 21 июля

Фото: AP/ТАСС/Ciaran Fahey

Пострадавшая при теракте в Ницце жительница Гатчины Галина Соколова вернется в Россию в четверг, 21 июля. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на в пресс-службу губернатора и правительства Ленинградской области.

На состоявшемся в Ницце консилиуме французские врачи приняли решение о возможности выписки женщины в среду, 20 июля. В настоящее время россиянка остается под медицинским наблюдением.

Власти региона находятся в постоянном контакте с семьей пострадавшей и намерены оказать необходимую помощь. В аэропорту Пулково будут обеспечены необходимая встреча, медицинское сопровождение и транспортировка пострадавшей в больницу.

Жительница Гатчины и сотрудница гатчинского МУП "Тепловые сети" Галина Соколова приехала в Ниццу как турист. Путевку в Европу ей подарили родственники на 60-летие.

14 июля во Франции отмечался Национальный праздник – день взятия Бастилии. В этот день на Английской набережной в Ницце собралось большое количество людей, и в образовавшуюся толпу на грузовике на большой скорости врезался мужчина. Водитель был застрелен полицией.

Позже он был опознан как Мохаммед Ляуэж Булель, 31-летний выходец из Туниса, проживавший в Ницце. Он работал водителем в службе доставки. Жертвами атаки стали 84 человека.