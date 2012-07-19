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События

19 июля 2012, 10:33

Более 200 человек погибли в Сирии за прошедшие сутки

теракты Сирия политика столкновения чп жизнь в мире

Фото: ИТАР-ТАСС

Более 200 человек погибли в Сирии в результате терактов и боевых столкновений между правительственными войсками и боевиками. Как сообщает 19 июля РИА Новости, об этом заявил базирующийся в Лондоне "Сирийский центр мониторинга за соблюдением прав человека" (OSDH).

По данным правозащитников, по всей территории Сирии 18 июля были убиты не менее 124 гражданских лиц, 62 военнослужащих правительственной армии и 28 боевиков. Это как минимум 214 человек.

В сообщении OSDН подчеркивается, что только в Дамаске за сутки погибли 38 человек. Вместе с тем, в отчете правозащитников не учтены четверо высокопоставленных представителей руководства страны, погибшие в результате теракта в здании Службы нацбезопасности. Это министр обороны Сирии Дауд Раджха, его заместитель, экс-глава военной разведки Асеф Шаукат, а также помощник вице-президента по военным вопросам, глава антикризисного штаба Хасан ат-Туркмани и глава следственного аппарата Службы общей разведки, двоюродный брат президента Башара Асада - Хафиз Махлюф.

Взрыв в Дамаске прогремел после заявлений так называемой "Свободной армии Сирии", которая ранее сообщила, что начала военные действия в столице страны.

В Сирии больше года не прекращаются антиправительственные протесты, переросшие в вооруженную борьбу оппозиции с силовыми структурами страны. Сообщения о новых инцидентах и их жертвах поступают регулярно, несмотря на то, что с середины апреля в стране объявлено перемирие, за соблюдением которого призваны следить наблюдатели ООН. По данным ООН, число жертв конфликта в Сирии превысило 12 тысяч человек, около 230 тысяч стали беженцами, около 1 миллиона нуждаются в гуманитарной помощи.

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