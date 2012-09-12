Посол США убит в Ливии в результате обстрела дипмиссии

ИТАР-ТАСС

Две крупные группировки повстанцев атаковали посольство США в ливийском городе Бенгази. Охрана дипмиссии не смогла оказать сопротивление – атакующие обстреляли здание из гранатометов. В результате атаки погиб американский посол Крис Стивенс и еще трое граждан США.

В то же время в Каире около двух тысяч египтян окружили посольство Америки, несколько десятков человек ворвались в здание и подняли свой флаг, сообщает "Интерфакс".

Обе атаки спровоцированы фильмом Сэма Бэсила "Невинность мусульман", где режиссер показывает свое, негативное видение религии. Лента вызвала резко отрицательное отношение мусульман, однако госсекретарь США Хиллари Клинтон высказала мнение, что атаки на посольство нельзя прикрывать реакцией на фильм. Американские чиновники высказали предположение, что атаки не связаны между собой, но ливийское правительство напрямую связывает эти события.

Также на скандальный фильм и атаки на посольство откликнулась террористическая организация "Аль-Каида", предупредившая США о том, что за надругательство над исламом последуют акции мщения.