04 июля 2016, 22:57

Происшествия

Смертник подорвался около Мечети Пророка в Медине

Мечеть Пророка в Медине. Фото: wikipedia.org

Смертник на автомобиле в понедельник привел в действие взрывное устройство рядом с Мечетью Пророка в саудовском городе Медина, сообщает ТАСС.

По данным телеканала Al Jazeera, погибли четыре человека, 10 ранены. Кроме того, в результате теракта загорелись несколько припаркованных неподалеку от места происшествия автомобилей.

В Мечети Пророка в Медине находится место захоронения пророка Мухаммеда. Этот город почитается вторым в исламе после Мекки.

Ранее взрыв также прогремел у шиитской мечети в городе Эль-Катиф на востоке Саудовской Аравии.

