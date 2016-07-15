Число жертв ЧП в Ницце превысило 80 человек

Число погибших в Ницце увеличилось до 84 человек

Число жертв чрезвычайного происшествия в Ницце достигло 84 человек. Об этом сообщает AFP со ссылкой на МВД Франции.

Уровень террористической угрозы в департаменте Приморские Альпы (главный город — Ницца) повышен до максимального. Ростуризм рекомендует гражданам РФ, находящимся на территории Франции, соблюдать следующие меры безопасности: проявлять повышенную бдительность, не покидать без крайней необходимости мест проживания, избегать мест большого скопления людей, следовать указаниям местных властей.

В четверг во Франции отмечался Национальный праздник – день взятия Бастилии. Вечером неизвестный на грузовике на большой скорости врезался в толпу людей, любовавшихся салютом со знаменитой Английской набережной в Ницце. Президент Франции Франсуа Олланд назвал случившееся терактом. Правоохранительные органы пока не квалифицировали атаку как теракт.

Из-за случившегося в Ницце отменены все общественные мероприятия и закрыты городские пляжи.