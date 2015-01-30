Битва лучших: в финале Australian Open сыграют Мария Шарапова и Серена Уильямс

Мария Шарапова. Фото: ТАСС/Владимир Астапкович

Начало нового теннисного сезона уже принесло отечественным любителям спорта заряд приятных эмоций. В одной из полуфинальных пар первого в нынешнем году турнира Большого шлема Australian Open встретились две россиянки - Мария Шарапова и Екатерина Макарова.

Более опытная и титулованная Шарапова в итоге без особых проблем победила свою соотечественницу, и теперь поспорит за главный приз соревнований с живой легендой мирового тенниса американкой Сереной Уильямс. Спортивный обозреватель М24.ru Андрей Ярков оценивает шансы обеих финалисток и рассказывает о довольно любопытных фактах из истории женского тенниса.

Предстоящий финал в женском одиночном разряде должен стать настоящим украшением нынешнего чемпионата Австралии. Что греха таить, большинство любителей тенниса ждали именно свидания Серены Уильямс и Марии Шараповой, возглавляющих рейтинг WTA.

Россиянка сыграет в решающем матче одного из турниров Большого шлема уже в 10-й раз, а американская спортсменка - в 23-й! Обе претендентки на австралийский триумф сейчас находятся в превосходной форме, а главное не испытывают никаких проблем со здоровьем, так что в субботу нам практически гарантированно настоящее теннисное пиршество.

Фаворитом, безусловно, будет Уильямс, и то, что беспристрастные букмекеры практически не сомневаются в успехе Серены, имеет вполне логичное объяснение. Шутка ли, но Шарапова в матчах турниров WTA не может победить Уильямс-младшую аж с 2004 года. Последние 15 встреч между этими соперницами неизменно завершались в пользу нынешней первой ракетки мира. В них американка отдала Марии лишь три сета. Да и если брать в расчет исключительно финалы турниров Большого шлема, то и здесь Серена имеет перевес – 2:1. После поражения на Уимблдоне - 2004, она обыграла Шарапову в решающих сражениях Australian Open – 2007 и Roland Garros – 2013.

Ну а помимо всего прочего, уроженка штата Мичиган имеет просто блестящую статистику выступлений в финальных играх самых престижных соревнований. Уильямс останавливалась в шаге от победы на турнирах Большого шлема лишь четыре раза, в то время как в 18(!) остальных случаях она обыгрывала своих оппоненток. При этом следует отметить важную деталь – она выиграла пять финалов на Australian Open, то есть дойдя до решающего матча, она победу не упускала.

Фото: ausopen.com

Немаловажно и то, что помимо двух викторий над Шараповой, Серена еще дважды огорчала российских любителей тенниса, находившихся в предвкушении триумфа своих соотечественниц. В финале Australian Open – 2009 она одолела Динару Сафину, а в следующем году сломила сопротивление Веры Звонаревой во встрече за главный приз Уимблдонского турнира.

Нынче 33-летняя американка чрезвычайно мотивирована, ведь в случае она станет 19-кратным триумфатором Большого шлема в одиночном разряде. Это позволит ей догнать другую теннисистку из США Хелен Уиллз-Муди, блиставшую на кортах в двадцатых-тридцатых годах прошлого столетия. И впереди по количеству побед на "Большом шлеме" останутся только немка Штеффи Граф и австралийка Маргарет Смит-Корт, у которых 22 и 24 победы соответственно.

Помимо уже упомянутого финала Australian Open – 2007, в котором Серена разгромила Шарапову со счетом 6:1, 6:2, была еще и полуфинальная встреча, состоявшаяся на этом турнире двумя годами ранее. И вот в ней Мария оказала своей сопернице сверхупорное сопротивление. Тогда россиянка уверенно выиграла первый сет 6:2, а затем сражалась с Уильямс на равных в двух следующих партиях, но увы уступила в них 5:7 и 6:8. А это значит, что шансы у Шараповой все же есть, и причем отнюдь не призрачные.

Также следует не забывать и о том, что Уильямс почти на шесть лет старше Марии, и что греха таить, уже находится на закате своей блестящей карьеры. Кстати, весьма любопытный факт гласит, что теннисистки в возрасте 33-х лет или старше не выигрывали Открытый чемпионат Австралии в одиночном разряде аж с 1954 года, когда это удалось сделать ныне здравствующей 96-летней австралийке Тельме Койн-Лонг. На тот момент жительнице Зеленого Континента было 35 лет. Напомним, что Серена Уильямс в последний для себя раз победила на Australian Open в 2010 году, находясь 28-летнем возрасте.

Да и вообще, можно ли говорить о призрачных шансах на победу теннисистки, которая является обладательницей так называемого "карьерного Большого шлема"? За всю историю таковых насчитывается лишь девять, а среди действующих спортсменок только две - Шарапова и Серена Уильямс. Помимо них минимум по одному разу все четыре самых престижных турнира выигрывали только Маргарет Смит-Корт (Австралия), Штеффи Граф (Германия), Мартина Навратилова (Чехословакия/США) и четыре американки – Крис Эверт, Билли-Джин Кинг, Морин Конноли и Ширли Фрай, последняя из которых достигла этого, действуя поистине с ювелирной точностью. Она выиграла каждое из соревнований ровно по одному разу.

Фото: ausopen.com

А вот, скажем, таким суперзвездам недавнего прошлого как Моника Селеш, Жюстин Энен и Мартина Хингис, побеждавшим чаще, нежели Фрай, какого-то одного из турниров в итоге так и не хватило. Первым двум так и не покорился Уимблдон, а третьей – Открытый чемпионат Франции. Шарапова же, выигрывала везде, а прошлой весной, пошла, что называется, на второй круг, выиграв Roland Garros. Интересно, что "закрыв" "карьерный Большой шлем" в 2012 году именно в Париже, Мария начала этот самый второй круг триумфом в столице Франции (прошлогодняя победа), и если следовать принципу "зеркального отображения", то на очереди у россиянки именно Australian Open.

Предыдущие финалы турниров Большого шлема в одиночном разряде с участием Марии Шараповой:

Победы: (5)

Wimbledon – 2004: Серена Уильямс (США) – 6:1, 6:4

US Open – 2006: Жюстин Энен (Бельгия) – 6:4, 6:4

Australian Open – 2008: Ана Иванович (Сербия) – 7:5, 6:3

Roland Garros – 2012: Сара Эррани (Италия) – 6:3, 6:2

Roland Garros – 2014: Симона Халеп (Румыния) – 6:4, 6:7, 6:4

Поражения:

Australian Open – 2007: Серена Уильямс (США) – 1:6, 2:6

Wimbledon – 2011: Петра Квитова (Чехия) – 3:6, 4:6

Australian Open – 2012: Виктория Азаренко (Белоруссия) – 3:6, 0:6

Roland Garros – 2013: Серена Уильямс (США) – 4:6, 4:6

Андрей Ярков

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