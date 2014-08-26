Шарапова обыграла Кириленко на старте Открытого чемпионата США по теннису

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Мария Шарапова обыграла Марию Кириленко в матче первого круга Открытого чемпионата США по теннису. Встреча завершилась в двух сетах - 6:4, 6:0.

Российские теннисистки провели на корте ровно полтора часа. Это был их восьмой очный поединок, Кириленко теперь уступает со счетом 2-6.

Во втором круге Шарапова сыграет с румынкой Александрой Дулгеру. Добавим, что Шарапова, которая выиграла US Open в 2006 году, в прошлом году пропустила турнир из-за травмы.

Из других результатов стартового игрового дня отметим победу россиянина Андрея Кузнецова над американцем Брэдли Кланом - 6:4, 4:6, 6:3, 7:5. На корте соперники провели чуть более двух с половиной часов. Следующим соперником 23-летнего россиянина станет испанец Фернандо Вердаско, посеянный на турнире под 31-м номером.

Кроме того, российская теннисистка Алла Кудрявцева вышла во второй круг турнира, в трех сетах обыграв китаянку Дуань Ин-Ин со счетом 2:6, 6:2, 6:4. В свою очередь, покидает US Open Ксения Первак, она уступила шестой сеяной немке Анжелике Кербер со счетом 2:6, 6:3, 5:7.

Вылетел в первом же круге турнира и Михаил Южный, посеянный на турнире под 21-м номером. Россиянин в пяти сетах проиграл австралийцу Нику Кириосу со счетом 5:7, 6:7 (4:7), 6:2, 6:7 (1:7).

Напомним, что Открытый чемпионат США по теннису (US Open) проходит в Нью-Йорке и является четвертым и заключительным турниром Большого Шлема в сезоне.